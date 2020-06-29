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Цахнакия: за последний период в медучреждения пациенты с симптомами, схожими с COVID-19, не обращались
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19:17, 29 Июня 2020
В Кабмине РА прлошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Сухум. 29 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции министра здравоохранения РА Тамаз Цахнакия сообщил об эпидемиологической ситуации в стране.
По информации Цахнакия: «За текущий период, с момента последнего заседание Координационного штаба, складывается благополучная ситуация. Новые случаи инфицирования не выявлены. Пациенты, которые находились на стационарном лечении, находятся по сей день в удовлетворительном состоянии».
Министр привел цифры: «За весь период в республике зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции у наших граждан, из них 33 пациента выздоровели, 4 – находятся на стационарном лечении, их состояние удовлетворительное. При наличии отрицательных результатов тестов, они будут выписаны домой».
Отдельно Цахнакия рассказал об условиях обсервации граждан на базе гостиницы «Айтар»: «На сегодняшний день там находятся 2 человека, это наши медицинские сотрудники, которые были задействованы в лечении больных коронавирусом. Все необходимые карантинные мероприятия выполняются в полном объеме. По части обеспечения лекарственными препаратами медицинского назначения проблем не возникало».
«За последний период с момента нашего последнего заседания, в медучреждения пациенты с симптомами, схожими с COVID-19, не обращались», - подчеркнул Цахнакия.
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