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Цахнакия: по всем экспертным оценкам рост заболеваемости будет прогрессировать до конца апреля
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20:20, 7 Апреля 2020
Министр здравоохранения и социального обеспечения РА выступил с обращением.
Сухум. 4 апреля. Апсныпресс. Министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия прокомментировал информацию о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в стране.
Цахнакия подтвердил: «Сегодня наша бактериологическая лаборатория Республиканской санитарной эпидемиологической службы официально подтвердила первый случай заражения короновирусной инфекцией у гражданина Абхазии, жителя города Гагра. Это один из 18 пациентов, которые были сегодня протестированы в баклаборатории. Положительный результат один».
По словам министра, больной поступил вчера в Гудаутскую центральную районную больницу с симптомами острого респираторного заболевания, схожего с коронавирусной инфекцией, лабораторно коронавирус был подтвержден. «Состояние данного пациента на сегодняшний день расценивается, как относительно удовлетворительное, он получает весть необходимый курс противовирусной терапии, необходимый и утвержденный на сегодняшний день Министерством здравоохранения в соответствии с рекомендациями ВОЗ», – сказал он.
Цахнакия подчеркнул: «Данный положительный результат был нами ожидаем, поскольку существует очень высокий процент пересечения государственной границы из разных регионов России, прежде всего, из Москвы, где на сегодняшний день отмечается рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Мы неоднократно говорили, что необходимо принимать очень жёсткие меры, людям не общаться в массовых скоплениях, выходить из дома только по крайней необходимости в аптеки, продуктовые магазины, в больницы при наличии соответствующих показаний. Очень важно сохранять режим самоизоляции, поскольку на сегодняшний день по всем экспертным оценкам рост заболеваемости будет прогрессировать до конца апреля. Это данные и Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения».
Министр еще раз напомнил, что будет закрыт въезд в Республику Абхазия по государственной границе Псоу: «Эти меры крайне необходимы, поскольку мы видим ту ситуацию, которая складывается на сопредельных территориях. И мы должны максимально постараться не допустить распространения инфекции в нашей стране».
«Конечно, на сегодняшний день государственные структуры проводят необходимые мероприятия по локализации очага инфекции, и эти мероприятия будут продолжаться. Еще раз обращаемся к гражданам и просим строго выполнять рекомендации Министерства здравоохранения и Межведомственного оперативного штаба», - подытожил Цахнакия.
Сухум. 4 апреля. Апсныпресс. Министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия прокомментировал информацию о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в стране.
Цахнакия подтвердил: «Сегодня наша бактериологическая лаборатория Республиканской санитарной эпидемиологической службы официально подтвердила первый случай заражения короновирусной инфекцией у гражданина Абхазии, жителя города Гагра. Это один из 18 пациентов, которые были сегодня протестированы в баклаборатории. Положительный результат один».
По словам министра, больной поступил вчера в Гудаутскую центральную районную больницу с симптомами острого респираторного заболевания, схожего с коронавирусной инфекцией, лабораторно коронавирус был подтвержден. «Состояние данного пациента на сегодняшний день расценивается, как относительно удовлетворительное, он получает весть необходимый курс противовирусной терапии, необходимый и утвержденный на сегодняшний день Министерством здравоохранения в соответствии с рекомендациями ВОЗ», – сказал он.
Цахнакия подчеркнул: «Данный положительный результат был нами ожидаем, поскольку существует очень высокий процент пересечения государственной границы из разных регионов России, прежде всего, из Москвы, где на сегодняшний день отмечается рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Мы неоднократно говорили, что необходимо принимать очень жёсткие меры, людям не общаться в массовых скоплениях, выходить из дома только по крайней необходимости в аптеки, продуктовые магазины, в больницы при наличии соответствующих показаний. Очень важно сохранять режим самоизоляции, поскольку на сегодняшний день по всем экспертным оценкам рост заболеваемости будет прогрессировать до конца апреля. Это данные и Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения».
Министр еще раз напомнил, что будет закрыт въезд в Республику Абхазия по государственной границе Псоу: «Эти меры крайне необходимы, поскольку мы видим ту ситуацию, которая складывается на сопредельных территориях. И мы должны максимально постараться не допустить распространения инфекции в нашей стране».
«Конечно, на сегодняшний день государственные структуры проводят необходимые мероприятия по локализации очага инфекции, и эти мероприятия будут продолжаться. Еще раз обращаемся к гражданам и просим строго выполнять рекомендации Министерства здравоохранения и Межведомственного оперативного штаба», - подытожил Цахнакия.
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