Цахнакия о борьбе с коронавирусом: конец мая для нас будет самым сложным периодом

О состоянии и перспективах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия рассказали в Оперштабе.



Сухум. 22 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. В Оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции прошла пресс-конференция министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакия на тему «Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Состояние и перспективы».



Открывая пресс-конференцию, Тамаз Цахнакия подчеркнул, что Правительство РА приняло все исчерпывающие меры для проведения комплекса профилактических мероприятий по предупреждению дальнейшего распространения вирусной инфекции. И такие меры дали свои результаты.



При этом, министр обратил внимание на то, что последнее Распоряжение, принятое по рекомендации Санитарно-эпидемиологической службы РА, которое изменяет некоторые меры по борьбе с пандемией, не отменяет все ограничительные мероприятия: «Я акцентирую внимание именно на самоизоляции. То, что у нас сегодня трое пациентов, и одна выздоровела и выписана домой, не дает оснований расслабляться. Мы очень четко отслеживаем эпидситуацию в мире и сопредельных государствах. К сожалению, там ситуация не самая простая».



Отвечая на вопрос, почему при наличии трех пациентов на территории Абхазии инфекция не распространилась шире, Тамаз Цахнакия отметил: «Очаг был локализован. Контактные лица взяты на строгий учет. Мы закрыли дом, где проживали эти люди, на 14-дневный карантин. Во всех случаях тестирования получили отрицательный результат».



Цахнакия рассказал о мерах индивидуальной защиты в день инаугурации избранного Президента РА: «Ко дню инаугурации, помещение будет подготовлено по всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Дезобработку проведут специальными средствами. Также, установят средства индивидуальной защиты, обработки рук и, конечно же, будут раздавать маски. Люди должны соблюдать соответствующее расстояние».



Министр спрогнозировал эпидситуацию в стране: «Мы тщательно отслеживаем ситуацию и находимся в тесном контакте, как с экспертами ВОЗ, так и с Роспотребнадзором. Конец мая для нас будет самым сложным периодом, если его пройдем благополучно, а пока ситуация складывается относительно благополучно, то избежим тех рисков, которые происходят сегодня во всем мире».



Министр проинформировал: «По состоянию на 18 апреля, всего Минздравсоцобеспечения было получено лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования на сумму 44 421 125 рублей. Из них, за счет средств целевых программ Минздрава – 4 605 000 рублей, гуманитарная помощь Московской абхазской диаспоры – 14 103 987 рублей, за счет средств, собранных движением «Мы – вместе» – 19 851 200 рублей. Кроме того, мы получили несколько партий грузов от международных организаций ПРООН и ВОЗ – это средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные препараты на сумму 5 860 873 рубля. ПРООН продолжает свою помощь, практически, в еженедельном формате мы получаем партию гуманитарной помощи. Мы исходим из международной статистики, в соответствии с которой на 100 тысяч населения предполагается 20 тяжело больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. С учетом нашего населения, мы рассчитываем на необходимость порядка 40-45 койко-мест в отделении реанимации, в худшем случае на сегодняшний день есть 35 койко-мест. При этом всего в республике сейчас 60 аппаратов ИВЛ. На сегодняшний день те медикаменты, которые мы получили, это противовирусные препараты, антибиотики на 650 пациентов».

