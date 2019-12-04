Три золотые и одну бронзовую медали завоевали абхазские спортсмены в турнире по тхэквондо «Московский вызов 2019»



Тренируют спортсменов Тимур Барциц и Нугзар Торчинава.



Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. В Москве, в спортивном комплексе ЦСКА, прошел один из крупнейших турниров по тхэквондо МФТ в России - Открытый всероссийский турнир «Московский вызов 2019».



В турнире приняли участие почти 2 000 спортсменов из 36 регионов России, а также спортсмены из Беларуси, Финляндии, Израиля и команда Республики Абхазия в составе 5 спортсменов.



По итогам соревнования в копилке абхазских спортсменов четыре медали, из них три золотые и одна бронзовая.

Первые места заняли Инал Смыр, Вероника Чакрян и Леонард Керян, третье место заняла Полина Читанава.



Тренируют спортсменов Тимур Барциц и Нугзар Торчинава.





