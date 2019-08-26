16:40, 2 Сентября 2019 72
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Третьего сентября в Абхазии двадцать восемь градусов тепла
74
16:40, 2 Сентября 2019
Температура морской воды +26°С.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием передней части Южного циклона и отрога северо-западного Антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление – 758 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +16+21°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +26°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием передней части Южного циклона и отрога северо-западного Антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление – 758 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +16+21°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +26°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.
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