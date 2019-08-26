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Третьего сентября в Абхазии двадцать восемь градусов тепла

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16:40, 2 Сентября 2019
Третьего сентября в Абхазии двадцать восемь градусов тепла
Температура морской воды +26°С.

Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием передней части Южного циклона и отрога северо-западного Антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Атмосферное давление – 758 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +16+21°С, днем +23+28°С.

Температура морской воды +26°С.

В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.

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