ТПП России, Приднестровья и Абхазии - о решении посткарантинных проблем в экономике

ТПП РА приняла участие в международной видеоконференции.



Сухум. 29 июня. Апсныпресс. По приглашению ТПП Приднестровской Молдавской Республики, Торгово-промышленная палата Республики Абхазия приняла участие в видеоконференции на платформе Zoom.



Представители Министерства экономического развития и Верховного Совета ПМР, ТПП РФ и ТПП РА обсудили тему: «Международный опыт восстановления экономики государств в посткарантинный период. Комплекс государственных мер по поддержке предпринимательства в Приднестровье в условиях выхода из пандемии коронавируса».



Модератором мероприятия выступил президент ТПП ПМР Юрий Ганин.



Начальник Управления сертификации, консультации и предпринимательства ТПП РА Лана Киут выступила на видеоконференции с докладом: «Уроки пандемии. Создание производств каких товаров необходимо стимулировать государству в первоочередном порядке».



Лана Киут рассказала о последствиях пандемии коронавируса для предпринимательства и об основных проблемах, с которыми столкнулся абхазский бизнес, а также о мерах поддержки, предпринятых Правительством РА, и о возможностях развития стратегически важных отраслей экономики и поддержания продовольственной безопасности. «Пандемия коронавируса нарушила ритм работы предприятий и предпринимателей многих стран, и ТПП обеспокоены состоянием отечественного бизнеса. В связи с этим, создаются такого рода площадки для обмена опытом и поиска решений проблем, возникших в посткарантинный период», - подчеркнула Лана Киут.



Во время видеоконференции также обсуждались доклады «Экономическая ситуация в Евразийском союзе в посткарантинный период», «Практика реализации мер антикризисного реагирования в период пандемии в ПМР», «Принятые меры государственной поддержки бизнеса в карантинный период».





