ТПП РА: многие предприятия малого и среднего бизнеса из кризиса могут не выйти

Ситуацию в бизнесе в связи с введением ЧП оценили эксперты ТПП РА.



Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Эксперты Торгово-промышленной палаты Абхазии оценили ситуацию в бизнесе в связи с введением в стране чрезвычайного положения и перспективы выхода предприятий из режима карантина.



В ТПП РА отметили, что положение в абхазской экономике было непростое и до пандемии коронавируса COVID-19, а теперь ухудшилось еще больше: «Карантин и режим ЧП прямо или косвенно воздействуют на все сферы деятельности, на одни – в большей степени, на другие – в меньшей. При этом, более всего страдает малый и средний бизнес. Если заняться перечислением всех видов предпринимательской деятельности, остановивших свою деятельность из-за введения карантина, то список окажется достаточно длинным. Кроме продуктов питания и товаров первой необходимости, под запрет, в той или иной степени, попала почти вся сфера бытовых услуг, общепит, развлечения, туризм и торговля. Серьезные неудобства ощущаются в области транспортных перевозок и логистики, деятельность которых, в силу запрета на пассажирское сообщение, как внутри страны, так и за ее пределами, была приостановлена, только такси продолжают свою работу.



Ситуация в сфере торговли развивается двойственно, спрос наблюдается в основном только на товары продовольственной группы и бытовой химии, непродовольственные виды товаров ушли у покупателей на второй план. С закрытием рынка многие остались без источника существования. Товары не востребованы, торговые точки терпят убытки».



Кроме того, как подчеркивают в ТПП, ситуация усугублена и тем, что в связи с ограничениями с российской стороны, таможенную границу может пересекать только транспорт грузоподъемностью 3,5 тонны: «Грузоперевозки, осуществляющиеся транспортом меньшей грузоподъёмности – приостановлены. Это значит, что в основном, данные ограничения окажут негативное воздействие на представителей мелкого бизнеса и на физические лица».



Единственная сфера торговли, спрос на которую востребован при любой ситуации, по мнению экспертов – это аптечный бизнес: «Работа данного сегмента продолжается в усиленном режиме. Поэтому, аптекари меньше всего пострадали».



Под большим вопросом перспективы туристической сферы: «Работа в туризме и в сфере услуг вообще сведена на «нет». Весна в самом разгаре, и если вовремя не начать деятельность, даже после снятия ограничений, связанных с режимом ЧП, мы можем оказаться неподготовленными к сезону. В зоне риска также предприятия общественного питания: многие из них приостановили деятельность, другие работают только на доставку, но и здесь спрос невелик». Тем не менее, отмечают эксперты, для многих предприятий способом избежать наибольших издержек стали именно онлайн-продажи.



Подчеркивается, что проще перечислить отрасли, продолжающие работать на текущий момент: «Это - продуктовые магазины, оптовая торговля пищевыми продуктами, аптеки, медицинские учреждения, торговля некоторыми видами сельхозтоваров, услуги частного транспорта, АЗС, сервисы доставки и онлайн - торговля и ряд других направлений, связанных с обеспечением жизнедеятельности».



Эксперты ТПП задали вопрос председателю НП «Союз транспортников Абхазии» Георгию Ачба о том, как отразился карантин на его деятельность. По словам Ачба, заказы снизились на 80%. Он считает, что туристический сезон 2020 начнется с задержкой на один месяц и продлится до глубокой осени, но при этом показатели его будут достаточно высокими. По мнению Георгия Ачба, государство должно поддержать предпринимателей в столь сложный для экономики период, обеспечив беспроцентными кредитами и отсрочкой налоговых платежей на полгода. При этом он поблагодарил ТПП РА, где делается все возможное, чтобы помочь бизнесу Абхазии.



«По сути, осуществить анализ показателей отраслей экономики пока не представляется возможным, но уже можно сделать вывод, что многие предприятия малого и среднего бизнеса из кризиса могут не выйти, либо их реабилитация будет длительной. Сегодня, как никогда, бизнесу необходима поддержка, ведь вовремя оказанная помощь даст возможность быстрее выйти из кризиса. Будем надеяться, что в скором времени карантин снимут, поэтому уже сегодня нужно думать, какие шаги следует предпринять, чтобы бизнес снова поднялся», - подытоживают эксперты ТПП.

