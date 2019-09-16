Тойво Клаар: у всех общая цель – сделать встречу в Женеве максимально продуктивной

В Министерстве иностранных дел РА прошла встреча министра с сопредседателями Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.



Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. В МИД Абхазии прошла очередная встреча министра иностранных дел Даура Кове с сопредседателями Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ЕС, ООН и ОБСЕ – Тойво Клааром, Джихан Султаноглу и Рудольфом Мичалка. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Абхазии.



Открывая встречу, глава МИД Абхазии Даур Кове выразил озабоченность ситуацией на границе Южной Осетии с Грузией, которая обострилась в конце августа в связи с незаконным размещением грузинского блокпоста в районе села Цнелис.



В свою очередь, Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар заверил участников встречи, что вопрос Южной Осетии будет находиться в центре внимания предстоящего раунда.



«Ситуация по линии контроля между Южной Осетией и Грузией вызывает тревогу, однако, обе стороны нацелены на деэскалацию обстановки. Конечно, очень важно переходить от мирных заявлений к конкретным действиям, и мы готовы оказать необходимую помощь в решении данной проблемы», – отметила Джихан Султаноглу, представитель ООН на Межденародных Женевских дискуссиях.



Далее участники встречи подробно обсудили вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, экологической безопасностью и другие актуальные вопросы предстоящего раунда Женевских дискуссий.



В ходе состоявшейся беседы Тойво Клаар подчеркнул, что у всех общая цель – сделать встречу в Женеве максимально продуктивной.



Проведение очередного, 49-го раунда, Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8-9 октября 2019 года.





