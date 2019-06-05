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Торжественный прием по случаю празднования Дня России прошел в Посольстве РФ в Абхазии
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15:53, 11 Июня 2019
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Мадина Чагава. В Посольстве России в Абхазии состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня России. В мероприятии приняли участие Президент РА Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, находящийся с визитом в Абхазии заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, спикер Парламента Валерий Кварчия, парламентарии, члены правительства, общественно-политические деятели страны.
Приветствуя гостей, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал: «Как вы знаете, завтра мы отмечаем День России. Наши союзнические отношения с Абхазией позволяют мне сказать, что это не только День России, но и день российско-абхазской дружбы».
С поздравительной речью на приеме выступил Президент Рауль Хаджимба: «В новейшей истории дружественной нам России дата 12 июня 1990 года приобрела особую актуальность и политическую значимость. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности, консолидации всех народов, связывающих свой исторический путь с судьбой России, ее выдающимися достижениями. На многовековом пути своего возрождения Россия сталкивалась с немалыми трудностями и драматическими потрясениями. Но она с честью и достоинством отстаивала и продолжает отстаивать свои национальные интересы, укрепляя военную мощь и обороноспособность, реализуя крупномасштабные проекты, способные обеспечить решение военно-стратегических и наиболее приоритетных социально-экономических задач. Несмотря на попытки определенных международных сил воспрепятствовать участию России в глобальных процессах, она была и остается одним из главных игроков мировой геополитики. После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития. Поэтапно осуществляются положения российско-абхазского Договора «О союзничестве и стратегическом партнерстве», определившего новые параметры нашего взаимодействия.Успешно реализуется программа социально-экономической поддержки Республики Абхазия».
Рауль Хаджимба поздравил народ дружественного государства с Днем России и пожелал всем россиянам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов.
Со своей стороны, заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев отметил, что этот праздник связан с событиями 30-летней давности, когда в России начались эпохальные преобразования политической, экономической и духовной сфере. «Круговорот 90-х изменил нашу сегодняшнюю жизнь. Многие из собравшихся прошли этот сложный и драматический период, почувствовав на себе все невзгоды и проблемы. Полное обновление коснулось тогда всех уровней власти, а также целого сектора экономических и общественных отношений. Перемены такого масштаба имели разные последствия, порой болезненные и чувствительные, но все трудности были преодолены нашим народом. Год за годом в мере развития демократических институтов и повышения благосостояния граждан наше общество становилось более зрелым, консолидированным и стабильным. Люди ощутили эффект общей кропотливой работы над совершенствованием государственного механизма. Главная заслуга возрождения страны всегда принадлежала и принадлежит ее гражданам. Для того, чтобы добиться дальнейших успехов, мы должны понимать, слышать и уважать друг друга, дорожить тем, что уже удалось сделать. И каждому из нас по силам внести свой вклад в укрепление России. Нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения исторических корней и искажения понятия патриотизма. Мы научились твердо отстаивать свои интересы на международной арене, проводя собственную, независимую внешнюю политику. Пример этому - справедливое признание независимости Абхазии в 2008 году. Уверен, что тесное сотрудничество России и Абхазии, основанное на вековых традициях дружбы, культурной и духовной близости двух народов, это залог благополучной жизни того или иного государства. Год от года оно будет расти и обогащаться. Сердечно поздравляю с праздником наших соотечественников, которые живут и трудятся сегодня на гостеприимной абхазской земле. Вы вносите посильный вклад в процветание «страны души», укрепление традиционно дружеских отношений между нашими государствами, работаете на экономическую и культурную интеграцию, развития добрососедства».
(АП): 12 июня 1990 года, еще до распада СССР, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, а ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента.Указом Президента России от 2 июня 1994 года день принятия Декларации о государственном суверенитете – 12 июня – был объявлен государственным праздником России.
Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Мадина Чагава. В Посольстве России в Абхазии состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня России. В мероприятии приняли участие Президент РА Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, находящийся с визитом в Абхазии заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, спикер Парламента Валерий Кварчия, парламентарии, члены правительства, общественно-политические деятели страны.
Приветствуя гостей, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал: «Как вы знаете, завтра мы отмечаем День России. Наши союзнические отношения с Абхазией позволяют мне сказать, что это не только День России, но и день российско-абхазской дружбы».
С поздравительной речью на приеме выступил Президент Рауль Хаджимба: «В новейшей истории дружественной нам России дата 12 июня 1990 года приобрела особую актуальность и политическую значимость. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности, консолидации всех народов, связывающих свой исторический путь с судьбой России, ее выдающимися достижениями. На многовековом пути своего возрождения Россия сталкивалась с немалыми трудностями и драматическими потрясениями. Но она с честью и достоинством отстаивала и продолжает отстаивать свои национальные интересы, укрепляя военную мощь и обороноспособность, реализуя крупномасштабные проекты, способные обеспечить решение военно-стратегических и наиболее приоритетных социально-экономических задач. Несмотря на попытки определенных международных сил воспрепятствовать участию России в глобальных процессах, она была и остается одним из главных игроков мировой геополитики. После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития. Поэтапно осуществляются положения российско-абхазского Договора «О союзничестве и стратегическом партнерстве», определившего новые параметры нашего взаимодействия.Успешно реализуется программа социально-экономической поддержки Республики Абхазия».
Рауль Хаджимба поздравил народ дружественного государства с Днем России и пожелал всем россиянам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов.
Со своей стороны, заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев отметил, что этот праздник связан с событиями 30-летней давности, когда в России начались эпохальные преобразования политической, экономической и духовной сфере. «Круговорот 90-х изменил нашу сегодняшнюю жизнь. Многие из собравшихся прошли этот сложный и драматический период, почувствовав на себе все невзгоды и проблемы. Полное обновление коснулось тогда всех уровней власти, а также целого сектора экономических и общественных отношений. Перемены такого масштаба имели разные последствия, порой болезненные и чувствительные, но все трудности были преодолены нашим народом. Год за годом в мере развития демократических институтов и повышения благосостояния граждан наше общество становилось более зрелым, консолидированным и стабильным. Люди ощутили эффект общей кропотливой работы над совершенствованием государственного механизма. Главная заслуга возрождения страны всегда принадлежала и принадлежит ее гражданам. Для того, чтобы добиться дальнейших успехов, мы должны понимать, слышать и уважать друг друга, дорожить тем, что уже удалось сделать. И каждому из нас по силам внести свой вклад в укрепление России. Нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения исторических корней и искажения понятия патриотизма. Мы научились твердо отстаивать свои интересы на международной арене, проводя собственную, независимую внешнюю политику. Пример этому - справедливое признание независимости Абхазии в 2008 году. Уверен, что тесное сотрудничество России и Абхазии, основанное на вековых традициях дружбы, культурной и духовной близости двух народов, это залог благополучной жизни того или иного государства. Год от года оно будет расти и обогащаться. Сердечно поздравляю с праздником наших соотечественников, которые живут и трудятся сегодня на гостеприимной абхазской земле. Вы вносите посильный вклад в процветание «страны души», укрепление традиционно дружеских отношений между нашими государствами, работаете на экономическую и культурную интеграцию, развития добрососедства».
(АП): 12 июня 1990 года, еще до распада СССР, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, а ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента.Указом Президента России от 2 июня 1994 года день принятия Декларации о государственном суверенитете – 12 июня – был объявлен государственным праздником России.
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