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Торгпред Абхазии в России совершил рабочую поездку в Орловскую область

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11:55, 3 Июля 2020
Торгпред Абхазии в России совершил рабочую поездку в Орловскую область
В рамках поездки Олег Барциц осмотрел крупнейший в Орловской области мусороперерабатывающий завод, созданный совместно АО «Эко-Сити» и Правительством Орловской области.

Сухум. 3 июля. Апсныпресс. Торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барциц совершил рабочую поездку в Орловскую область.

В рамках поездки Олег Барциц, председатель Союза «Национальный экологический корпус» Тимур Усманов и член совета НЭК Юрий Полетаев осмотрели крупнейший в Орловской области мусороперерабатывающий завод, созданный совместно АО «Эко-Сити» и Правительством Орловской области.

Генеральный директор АО «Эко-Сити» Юрий Парахин ознакомил гостей  с основными принципами функционирования мусороперерабатывающего завода, от деятельности которого зависит экологическое благополучие всего региона, а также с особенностями созданной на предприятии управленческой и бизнес-модели, позволяющей работать наиболее эффективно.



В ходе обсуждения Олег Барциц остановился на весьма сложной обстановке в экологической сфере, сложившейся в Республике Абхазия в связи с отсутствием в стране мусороперерабатывающего предприятия и системы управления отраслью ТБО в целом, а также на решимости Правительства начать работу в этом направлении.

При этом, глава Союза «Национальный Экологический корпус» Тимур Усманов и генеральный директор АО «Эко-Сити» Юрий Парахин выразили готовность оказывать абхазской стороне широкую поддержку в технологической, консультационной и иных сферах.



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