Тимур Дзыба: охотнику разрешается добыть не более одной головы животного

Об этом Апсныпресс сообщил заместитель начальника Государственного управления РА по экологии и охраны природы Тимур Дзыба.



Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. Заместитель начальника Государственного управления РА по экологии и охраны природы, начальник контрольно-инспекционного отдела Тимур Дзыба рассказал о зимнем сезоне охоты.



Как сообщил Дзыба, сейчас разрешен отстрел крупно-копытных животных, таких как серна, косуля и кабан. При этом, охотнику разрешается добыть не более одной головы животного.



Дзыба рассказал о правилах, которые должны соблюдать охотники: «Отстрел животных позволяется гражданам Абхазии, достигшим 18-летнего возраста и имеющим разрешение на пользование гладкоствольным нарезным оружием, зарегистрированным в МВД. Кроме того, охотник должен вступить в Охотничье общество Абхазии и уплатить госпошлину».



Тем не менее, как отметил Тимур Дзыба, есть немало людей, которые нарушают принятые нормы: «В Госуправление поступает информация о нарушениях, и в ходе контрольных инспекционных мероприятий мы реагируем, согласно действующему законодательству. Осуществлять такой контроль помогают члены Охотничьего общества. Но беда в том, что, к сожалению, очень многие люди, которые не являются охотниками, занимаются отстрелом животных и не соблюдают правила. Отслеживать такие факты трудно, но мы стараемся, исходя из материальных и технических возможностей».

