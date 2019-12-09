APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:54, 9 Декабря 2019
14:22, 9 Декабря 2019 46
12:27, 9 Декабря 2019 363
11:42, 9 Декабря 2019 138
11:00, 8 Декабря 2019 462
16:39, 6 Декабря 2019 615
16:10, 6 Декабря 2019 337
15:47, 6 Декабря 2019 515
12:07, 6 Декабря 2019 775
16:15, 5 Декабря 2019 1258
16:03, 5 Декабря 2019 961
15:42, 5 Декабря 2019 394
15:34, 5 Декабря 2019 1367
15:29, 5 Декабря 2019 666
13:36, 5 Декабря 2019 936
13:34, 5 Декабря 2019 1079
12:04, 5 Декабря 2019 779
17:41, 4 Декабря 2019 733
16:22, 4 Декабря 2019 699
16:07, 4 Декабря 2019 454
15:30, 4 Декабря 2019 871
15:02, 4 Декабря 2019 397
14:44, 4 Декабря 2019 387
13:46, 4 Декабря 2019 543
12:00, 4 Декабря 2019 460

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Тимур Дзыба: охотнику разрешается добыть не более одной головы животного

Тимур Дзыба: охотнику разрешается добыть не более одной головы животного

46
14:22, 9 Декабря 2019
Тимур Дзыба: охотнику разрешается добыть не более одной головы животного
Об этом Апсныпресс сообщил заместитель начальника Государственного управления РА по экологии и охраны природы Тимур Дзыба.

Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. Заместитель начальника Государственного управления РА по экологии и охраны природы, начальник контрольно-инспекционного отдела Тимур Дзыба рассказал о зимнем сезоне охоты.

Как сообщил Дзыба, сейчас разрешен отстрел крупно-копытных животных, таких как серна, косуля и кабан. При этом, охотнику разрешается добыть не более одной головы животного.

Дзыба рассказал о правилах, которые должны соблюдать охотники: «Отстрел животных позволяется гражданам Абхазии, достигшим 18-летнего возраста и имеющим разрешение на пользование гладкоствольным нарезным оружием, зарегистрированным в МВД. Кроме того, охотник должен вступить в Охотничье общество Абхазии и уплатить госпошлину».

Тем не менее, как отметил Тимур Дзыба, есть немало людей, которые нарушают принятые нормы: «В Госуправление поступает информация о нарушениях, и в ходе контрольных инспекционных мероприятий мы реагируем, согласно действующему законодательству. Осуществлять такой контроль помогают члены Охотничьего общества. Но беда в том, что, к сожалению, очень многие люди, которые не являются охотниками, занимаются отстрелом животных и не соблюдают правила. Отслеживать такие факты трудно, но мы стараемся, исходя из материальных и технических возможностей».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика