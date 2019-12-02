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Тимур Абгадж: все торговые объекты, которые занимают территорию остановки и не функционируют, должны быть демонтированы

16:06, 9 Декабря 2019
Тимур Абгадж: все торговые объекты, которые занимают территорию остановки и не функционируют, должны быть демонтированы
По распоряжению и.о. главы Администрации Сухума Кана Кварчия, в столице продолжается работа по организации безопасности автодорожного движения.

Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. В Сухуме, по распоряжению и.о. главы Администрации Сухума Кана Кварчия, продолжается работа по обустройству остановок общественного транспорта. О планах и решении поставленных задач на официальном сайте столичной Администрации рассказал начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж.

Так, по информации Абгадж, разрабатывается схема движения общественного транспорта – для зимнего времени до 22:00, в летнее время – до 23:00. На сегодняшний день общее количество автобусов, работающих в городе Сухум, составляет 35 единиц, ежедневно выезжают на маршруты 24 автобуса.

Кроме того, на центральном рынке организована выделенная полоса для общественного транспорта. Теперь к остановке беспрепятственно могут подъезжать автобусы, троллейбусы и маршрутные такси, направляющиеся на Маяк. Для повышения удобства всех участников автодорожного движения, везде, где это позволит территория, обустраиваются остановочные «карманы». Так, на автобусной остановке в Келасуре уже приступили к обустройству остановки. Планируется до Нового года построить такой же «карман» на повороте на Новый район.

При этом, по сообщению Абгадж, все торговые объекты, которые занимают территорию остановки и не функционируют, должны быть демонтированы. «Мы провели полную инвентаризацию всех остановочных павильонов. Те, которые функционируют, приведем в порядок, а разрушенные будем сносить и на их месте устанавливать новые. Вопросы восстановления и содержания остановочных павильонов решаются совместно с городским отделом архитектуры. В девяностые годы, когда возможности городского бюджета оставались скудными, мэрия города разрешила открыть торговые точки на некоторых остановках. Расчёт был на то, что предприниматели смогут также следить за порядком на остановках рядом с торговыми точками. К сожалению, не все выполняют свои обязательства. Вне зависимости от этого, мы планируем привести в порядок все автобусные павильоны. Торговые точки, которые расположены на остановках, но не используются по назначению, демонтируем, а хозяев функционирующих павильонов обяжем работать в соответствии с существующим регламентом», – сказал Абгадж.

Начальник отдела транспорта и организации безопасности дорожного движения проинформировал, что «в новогоднюю ночь и в дни праздников работа общественного транспорта будет организована в режиме круглосуточного дежурства».

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