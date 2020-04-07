Тестирование на коронавирус прошли 12 человек – результаты отрицательные

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…



Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 13 апреля.



В сообщении говорится:



«Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение – двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты и один на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики.



За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек. У всех результаты отрицательные».



В очередной раз Оперштаб призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.