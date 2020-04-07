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Тестирование на коронавирус прошли 12 человек – результаты отрицательные

15
18:19, 13 Апреля 2020
Тестирование на коронавирус прошли 12 человек – результаты отрицательные
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…

Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 13 апреля.

В сообщении говорится:

«Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение – двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты и один на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек. У всех результаты отрицательные».

В очередной раз Оперштаб призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.

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