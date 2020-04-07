18:19, 13 Апреля 2020 15
16:35, 13 Апреля 2020 112
16:02, 13 Апреля 2020 235
15:22, 13 Апреля 2020 316
14:47, 13 Апреля 2020 127
18:03, 12 Апреля 2020 726
08:58, 12 Апреля 2020 455
18:07, 11 Апреля 2020 959
16:09, 11 Апреля 2020 630
18:39, 10 Апреля 2020 727
18:33, 10 Апреля 2020 903
17:06, 10 Апреля 2020 780
15:00, 10 Апреля 2020 689
13:40, 10 Апреля 2020 1309
19:30, 9 Апреля 2020 1579
18:25, 9 Апреля 2020 1226
16:55, 9 Апреля 2020 640
16:49, 9 Апреля 2020 1192
15:35, 9 Апреля 2020 994
15:09, 9 Апреля 2020 1037
11:53, 9 Апреля 2020 1148
11:25, 9 Апреля 2020 1026
11:11, 9 Апреля 2020 571
10:34, 9 Апреля 2020 1025
19:07, 8 Апреля 2020 1378
Популярное
07.04.2020 2130
08.04.2020 1703
08.04.2020 1647
09.04.2020 1581
06.04.2020 1378
10.04.2020 1311
08.04.2020 1270
Тестирование на коронавирус прошли 12 человек – результаты отрицательные
15
18:19, 13 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 13 апреля.
В сообщении говорится:
«Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение – двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты и один на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек. У всех результаты отрицательные».
В очередной раз Оперштаб призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 13 апреля.
В сообщении говорится:
«Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей и получают необходимое медикаментозное лечение – двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты и один на самоизоляции. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 12 человек. У всех результаты отрицательные».
В очередной раз Оперштаб призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.