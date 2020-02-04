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Тенгиз Джергения: на дороге к Рице сошли ночью снежные лавины, пострадавших нет

11:53, 4 Февраля 2020
Тенгиз Джергения: на дороге к Рице сошли ночью снежные лавины, пострадавших нет
Об этом Апсныпресс сообщил лесничий Тенгиз Джергения 

Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Тамара Ачба. На территории Рицинского реликтового национального парка ночью сошли две снежные лавины. Об этом Апсныпресс сообщил лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения. 

По информации Тенгиза Джергения, лавины образовались из-за обильного, тяжелого снегопада в горах: «За ночь выпало две лавины, одна – за территорией парка, которая почти перекрыла дорогу, другая – не создала больших помех. Но стоит отметить, что из-за лавин вдоль дорог много повальных деревьев».

При этом Джергения уточнил: «Так как снежные лавины сошли ночью, пострадавших нет, и опасности на данный момент тоже нет. Очень много зависит от погодных явлений, мы будем наблюдать за ситуацией в ближайшие дни». 

Лесничий сообщил, что сейчас въезд в парк запрещен: «На КПП перекрыта дорога, никого не пускаем, независимо от транспорта, на котором люди едут. Наши сотрудники активно расчищают дорогу, помогает им спецтехника. Думаю, на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней мы справимся с задачей и освободим дороги от деревьев и снега, что позволит туристам снова посещать Рицинский парк».

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