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Тенгиз Джергения: дорога на Рицу безопасная, все объекты на территории Национального парка работают
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14:31, 13 Февраля 2020
Общее количество проданных билетов в Рицинский реликтовый национальный парк в зимний период – 15 тысяч 555.
Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Тамара Ачба. О порядке работы Рицинского реликтового национального парка в зимний период Апсныпресс рассказали директор Рита Лолуа и лесничий Тенгиз Джергения.
Как сообщил Тенгиз Джергения, дорогу на озеро Рица в зимний период постоянно инспектируют и расчищают: «Конечно, бывают мелкие, фактически незначительные обвалы. Каждый день, утром рано, делаем обход, и начинается уборка камней. Чуть выше, где идет сильный снег, работают две машины спецтехники, которые чистят дороги, на подъемах посыпаем песок. Дорога по всей территории Парка абсолютно безопасная. Все объекты работают».
При этом Джергения отметил: «Есть, конечно, люди, которые в зимний период приезжают на совершенно изношенных шинах, но мы их предупреждаем на КПП, что по снежной дороге так ездить опасно».
Рита Лолуа привела статистику посещений в зимний период: «Общее количество проданных взрослых билетов с 1 декабря 2019 года по сегодняшний день – 14 тысяч 523, детских – 1 тысяч 32. Общее количество проданных билетов – 15 тысяч 555, на сумму 5 миллионов 186 тысяч 250 рублей. В тот же период в 2018 году, количество проданных взрослых билетов – 9 тысяч 875 билетов, детских – 502. Общее количество проданных билетов – 10 тысяч 377, на сумму 3 миллиона 506 тысяч 450 рублей».
По словам Лолуа, в этом году количество посетителей РРНП больше, чем в предыдущем, поскольку снег выпал значительно позже.
Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Тамара Ачба. О порядке работы Рицинского реликтового национального парка в зимний период Апсныпресс рассказали директор Рита Лолуа и лесничий Тенгиз Джергения.
Как сообщил Тенгиз Джергения, дорогу на озеро Рица в зимний период постоянно инспектируют и расчищают: «Конечно, бывают мелкие, фактически незначительные обвалы. Каждый день, утром рано, делаем обход, и начинается уборка камней. Чуть выше, где идет сильный снег, работают две машины спецтехники, которые чистят дороги, на подъемах посыпаем песок. Дорога по всей территории Парка абсолютно безопасная. Все объекты работают».
При этом Джергения отметил: «Есть, конечно, люди, которые в зимний период приезжают на совершенно изношенных шинах, но мы их предупреждаем на КПП, что по снежной дороге так ездить опасно».
Рита Лолуа привела статистику посещений в зимний период: «Общее количество проданных взрослых билетов с 1 декабря 2019 года по сегодняшний день – 14 тысяч 523, детских – 1 тысяч 32. Общее количество проданных билетов – 15 тысяч 555, на сумму 5 миллионов 186 тысяч 250 рублей. В тот же период в 2018 году, количество проданных взрослых билетов – 9 тысяч 875 билетов, детских – 502. Общее количество проданных билетов – 10 тысяч 377, на сумму 3 миллиона 506 тысяч 450 рублей».
По словам Лолуа, в этом году количество посетителей РРНП больше, чем в предыдущем, поскольку снег выпал значительно позже.
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