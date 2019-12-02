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Темур Надарая освобожден от должности и.о. главы Администрации Галского района
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15:29, 5 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Галского района.
В Указе, в частности, говорится:
«Освободить Надарая Темура Хухутовича от должности исполняющего обязанности главы Администрации Галского района согласно поданному заявлению».
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Галского района.
В Указе, в частности, говорится:
«Освободить Надарая Темура Хухутовича от должности исполняющего обязанности главы Администрации Галского района согласно поданному заявлению».
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