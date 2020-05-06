Теймураз Хишба возглавил Министерство туризма Абхазии

Указ подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.



Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении Теймураза Владимировича Хишба министром туризма.





(АП): Хишба Теймураз Владимирович родился 10 марта 1986 года в г. Тбилиси, Грузинской ССР.



В 2001 году окончил Гагрскую среднюю школу №2 им. В. Попкова.



2002-2004 гг. – менеджер, заместитель директора ООО Медицинская фирма «Эстетика», г. Москва.



2004-2005 гг. – менеджер ЗАО «ТК Мистраль», г. Москва.



2005-2006 гг. – занимался предпринимательской деятельностью.



2001-2007 гг. – обучение на заочном отделении факультета физкультуры и спорта Абхазского государственного университета и факультета менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета.



2007 год – специалист Унитарного предприятия Администрации Гагрского района «Районный центр рекламы».



2007-2009 гг. – менеджер ООО «Николя Тибо», г. Москва.



2009-2010 гг. – экономист ООО «Гагра-777».



2010-2011 гг. – инструктор комитета по делам молодежи и спорта Администрации Гагрского района.



2011-2012 гг. – директор Унитарного предприятия «Гагра-Свет» Администрации Гагрского района.



2012-2014 гг. – заведующий отделом по курортам и туризму, начальник управления по курортам и туризму Администрации Гагрского района.



2014-2016 гг. – заместитель главы Администрации Гагрского района.



2017-2019 гг. – советник председателя Московской коллегии адвокатов «Единство-С». Женат, воспитывает сына.

