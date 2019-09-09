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Театр юного зрителя Северной Осетии «Саби» гастролирует в Абхазии
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13:57, 11 Сентября 2019
ТЮЗ «Саби» представит 24 спектакля в школах и детских садах Сухума и Гудауты.
Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. Театр юного зрителя Северной Осетии «Саби» прибыл на гастроли в Абхазию.
Как сообщил Апсныпресс художественный руководить ТЮЗ «Саби» Асланбек Галаов, на гастролях запланированы 4 представления в Абхазском государственном драматическом театре им С.Чанба. Помимо этого, 16 и 18 сентября еще 24 представления пройдут в школах и детских садах Сухума и Гудауты.
«Саби» представляет зрителям Абхазии спектакль «Дочь солнца» по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина Ломиа. В гастрольном репертуаре также спектакль «Нарты и золотое яблоко», режиссера Асланбека Галаова по мотивам Нартского эпоса и спектакль «Волшебная ласточка», режиссера Эрмика Бабаянца, который покажут самым маленьким зрителям Абхазии.
Гастроли Театра юного зрителя Северной Осетии «Саби» продлятся в Абхазии до 20 сентября.
Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. Театр юного зрителя Северной Осетии «Саби» прибыл на гастроли в Абхазию.
Как сообщил Апсныпресс художественный руководить ТЮЗ «Саби» Асланбек Галаов, на гастролях запланированы 4 представления в Абхазском государственном драматическом театре им С.Чанба. Помимо этого, 16 и 18 сентября еще 24 представления пройдут в школах и детских садах Сухума и Гудауты.
«Саби» представляет зрителям Абхазии спектакль «Дочь солнца» по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина Ломиа. В гастрольном репертуаре также спектакль «Нарты и золотое яблоко», режиссера Асланбека Галаова по мотивам Нартского эпоса и спектакль «Волшебная ласточка», режиссера Эрмика Бабаянца, который покажут самым маленьким зрителям Абхазии.
Гастроли Театра юного зрителя Северной Осетии «Саби» продлятся в Абхазии до 20 сентября.
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