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Тамышскому десанту - 27 лет
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09:17, 2 Июля 2020
2 июля 1993 года в районе села Тамыш с моря высадился абхазский десант под общим командованием Заура Зарандия.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии отмечают 27-летие начала июльской наступательной операции и Тамышского десанта.
В конце июня 1993 года, во время Отечественной войны народа Абхазии, командование ВС Абхазии приняло решение о взятии села Шрома (Сухумский район) и ряда стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило бы провести наступательную операцию с целью освобождения столицы. Тогда же было решено высадить десант в селе Тамыш, чтобы перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум и имевшую стратегическое значение, поскольку по ней доставлялось оружие и подкрепление грузинских войск.
Историк Валико Пачулия в книге «Грузино-абхазская война» рассказывает о подробностях Тамышской операции. Так, по его словам, 2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, в количестве до 300 бойцов под общим командованием Заура Зарандия. Восточным фронтом в это время командовал Мираб Кишмария, начальник штаба фронта – Батал Джопуа, комиссар – Гарри Адзинба. Восточный фронт состоял из трех полков и отдельных подразделений.
В книге В. Пачулия отмечается: «В июльской операции были задействованы все 3 полка. Части и подразделения фронта вышли одновременно по нескольким направлениям: Тамыш-центр, обезьяний питомник, поселки «Ануаа рху» и «Барганджиаа рху», Старый Кындыг, а также на берег моря – навстречу десанту. К моменту высадки десанта подразделениями Восточного фронта были освобождены от врага район обезьяньего питомника, центр с. Тамыш, а также полностью с. Лабра. Высадка десанта прошла в основном успешно, а затем стали выгружать установку «Град» и значительное количество боеприпасов. Десантники вместе с встретившими их группами Восточного фронта стали выдвигаться на центральную шоссейную трассу. На подходе к Тамышской средней школе завязался бой. Здесь был разгромлен Душетский батальон «Аваза».
В результате дальнейших наступательных боев противник был уничтожен. Подразделения Восточного фронта, соединившись с десантом, стали контролировать трассу Очамчыра-Сухум на участке Старый Кындыг-Цагера. Части Восточного фронта и морской десант заблокировали переброску грузинских воинских частей в Сухум и проводили совместные боевые операции. В течение 8 дней, с 2 по 9 июля контролировали стратегическую магистраль Очамчыра-Сухум, сдерживая натиск 8 мотострелковых батальонов противника, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. За время боев сожгли и уничтожили 5 танков, 3 БМП, 2 боевых вертолета, захватили 3 танка, 1 БМП, 2 БТР.
Главнокомандующий Вооруженными силами РА Владислав Ардзинба, отметив высокое воинское мастерство, мужество и героизм, объявил благодарность всему личному составу десанта, подразделениям Восточного фронта и Военно-морских сил Абхазии, обеспечивавшим переброску и высадку десанта».
Тамышская операция стала одним из звеньев в цепи успешных атак, предопределивших итог войны. Всего в июльской операции 1993 года из десанта погибли 11 бойцов, 36 получили ранения; из групп Восточного фронта погибли 58 бойцов, около 200 ранены. В июльской операции погибли четверо добровольцев-казаков, 14 ранены.
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