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Тамила Мерцхулава: на время действия режима ЧП необходимо свести к минимуму налогообложение бизнеса
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18:13, 3 Апреля 2020
Президент ТПП РА выступила с заявлением.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Президент Торогово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава выступила с обращением, в котором призвала расширить комплекс мер по поддержке предпринимательства, от налоговых поступлений которого зависит общая экономическая ситуация в республике.
Тамила Мерцхулава заявила:
«В Абхазии действуют ограничительные меры, введен режим чрезвычайного положения. Многие ведомства и предприятия вынуждены изменить график работы или временно прекратить деятельность. Экспорт полностью приостановлен. Сложившаяся ситуация наносит урон всем сферам предпринимательской деятельности, особенно малому и среднему бизнесу. Некоторые предприятия, обладая оборотными средствами, смогут минимизировать издержки. Но другим, полностью прекратившим работу, продолжать выплачивать заработную плату сотрудникам не удастся. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей становится сложно выполнять обязательства перед поставщиками, оплачивать арендную плату и др.
Сегодня не представляется возможным давать предварительную оценку экономическому ущербу, нанесенному Абхазии режимом пандемии. Но если карантин будет продлен на более длительный срок, курортный сезон может стать провальным, и это отразится как на государственном бюджете, так и на доходах населения республики. Продление карантина очень болезненно ударит по субъектам малого и среднего предпринимательства, особенно по микробизнесу. У объекта, с численностью сотрудников до 15 человек, как правило, нет никакой финансовой «подушки безопасности».
Особенно тяжелая ситуация на предприятиях, деятельность которых ограничена – это спортивная индустрия, сфера общепита, курортная, вещевые магазины и бытовой техники, мебельные салоны.
В этой связи, ТПП положительно отнеслась к мерам, которые предприняло руководство республики в отношении предпринимательства. В частности, Декретом Правительства плательщики спецналога на отдельные виды деятельности и налогоплательщики патентной системы налогообложения освобождены от уплаты налогов с 1 апреля по 31 мая. Рядом Постановлений продлен срок предоставления ГТК РА отсрочки по уплате таможенных пошлин до 1 мая 2020 года, освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости, медикаменты и медицинские средства защиты.
Безусловно, такие меры положительно повлияют на бизнес, но этих мер недостаточно. Считаем, что на весь период действия режима Чрезвычайного положения следует приостановить уплату всех таможенных и налоговых платежей, в том числе, отменить ввозной НДС. Необходимо свести к минимуму налогообложение всего бизнеса. Более того, после отмены ЧП следует продлить этот срок еще на один месяц, в целях реабилитации предпринимателей.
Такой серьезный шаг со стороны государства продемонстрирует готовность в сложную минуту помочь тем, кто честно платил и платит налоги».
При этом, Мерцхулава напомнила, что несмотря на финансовые проблемы, предприниматели выступили с инициативой создания движения «Мы вместе» и на счету благотворительного фонда собрано уже более 34 млн рублей. «Многие предприниматели независимо от того, продолжают они свою деятельность или нет, проявили гражданскую позицию и посчитали необходимым внести вклад в борьбу с пандемией», - подчеркнула глава ТПП РА.
Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Президент Торогово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава выступила с обращением, в котором призвала расширить комплекс мер по поддержке предпринимательства, от налоговых поступлений которого зависит общая экономическая ситуация в республике.
Тамила Мерцхулава заявила:
«В Абхазии действуют ограничительные меры, введен режим чрезвычайного положения. Многие ведомства и предприятия вынуждены изменить график работы или временно прекратить деятельность. Экспорт полностью приостановлен. Сложившаяся ситуация наносит урон всем сферам предпринимательской деятельности, особенно малому и среднему бизнесу. Некоторые предприятия, обладая оборотными средствами, смогут минимизировать издержки. Но другим, полностью прекратившим работу, продолжать выплачивать заработную плату сотрудникам не удастся. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей становится сложно выполнять обязательства перед поставщиками, оплачивать арендную плату и др.
Сегодня не представляется возможным давать предварительную оценку экономическому ущербу, нанесенному Абхазии режимом пандемии. Но если карантин будет продлен на более длительный срок, курортный сезон может стать провальным, и это отразится как на государственном бюджете, так и на доходах населения республики. Продление карантина очень болезненно ударит по субъектам малого и среднего предпринимательства, особенно по микробизнесу. У объекта, с численностью сотрудников до 15 человек, как правило, нет никакой финансовой «подушки безопасности».
Особенно тяжелая ситуация на предприятиях, деятельность которых ограничена – это спортивная индустрия, сфера общепита, курортная, вещевые магазины и бытовой техники, мебельные салоны.
В этой связи, ТПП положительно отнеслась к мерам, которые предприняло руководство республики в отношении предпринимательства. В частности, Декретом Правительства плательщики спецналога на отдельные виды деятельности и налогоплательщики патентной системы налогообложения освобождены от уплаты налогов с 1 апреля по 31 мая. Рядом Постановлений продлен срок предоставления ГТК РА отсрочки по уплате таможенных пошлин до 1 мая 2020 года, освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости, медикаменты и медицинские средства защиты.
Безусловно, такие меры положительно повлияют на бизнес, но этих мер недостаточно. Считаем, что на весь период действия режима Чрезвычайного положения следует приостановить уплату всех таможенных и налоговых платежей, в том числе, отменить ввозной НДС. Необходимо свести к минимуму налогообложение всего бизнеса. Более того, после отмены ЧП следует продлить этот срок еще на один месяц, в целях реабилитации предпринимателей.
Такой серьезный шаг со стороны государства продемонстрирует готовность в сложную минуту помочь тем, кто честно платил и платит налоги».
При этом, Мерцхулава напомнила, что несмотря на финансовые проблемы, предприниматели выступили с инициативой создания движения «Мы вместе» и на счету благотворительного фонда собрано уже более 34 млн рублей. «Многие предприниматели независимо от того, продолжают они свою деятельность или нет, проявили гражданскую позицию и посчитали необходимым внести вклад в борьбу с пандемией», - подчеркнула глава ТПП РА.
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