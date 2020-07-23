Тамаз Цахнакия: «Санитарно-эпидемиологическая служба со вчерашнего вечера занимается эпидемрасследованием»



Из 140 обследованных 22 июля в Абхазии у одного человека был выявлен коронавирус.



Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. В баклаборатории в ежедневном режиме проводятся исследования биоматериалов. Вчера было обследовано 140 человек, у одного из них подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Об этом сказал журналистам 23 июля министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.



Речь идет о бывшем пациенте городской больницы, который ранее находился на лечении в Краснодарском крае. Вернувшись в Сухум, он проходил курс стационарного лечения в кардиологическом отделении.



«Как известно, биоматериал берется у пациентов строго по медицинским показаниям. Поэтому он и был взят. И ранее выявлялись пациенты из большого количества обследованных. Положительные тесты и впредь будут, ничего экстраординарного не происходит. Пациент прибыл из зоны, где достаточно серьезная эпидемическая вспышка. Его состояние удовлетворительное, особых жалоб нет», - сказал министр.



Еще один пациент, у которого выявлена коронавирусная инфекция, был в свое время госпитализирован в Республиканскую больницу, где проходил лечение в хирургическом отделении. Затем он был направлен в больницу №4 города Сочи. Там его обследовали и выявили COVID-19.



По словам Цахнакия, санитарно-эпидемиологическая служба со вчерашнего вечера занимается эпидемрасследованием.



«Практически все контактные лица установлены. В соответствии с эпидемиологическими нормами существуют три линии контактных лиц. Первая линия – это группа лиц, наиболее тесно контактировавших с зараженными, они сейчас находятся на самоизоляции. Все будут обследованы методом ПЦР- диагностики. Результаты будут сегодня вечером, либо завтра утром», - сообщил министр.



Он также подчеркнул, что проводятся все необходимые санитарные мероприятия в медучреждениях.



«Мы продолжаем оказание экстренной помощи пациентам, но уже в других условиях, в соответствии с санитарными нормами», - сказал Цахнакия.



На вопрос, есть ли какая-то связь между двумя последними случаями СОVID-19 и приездом российских медиков, Тамаз Цахнакия ответил: «Это всего лишь совпадение. Сегодня приехала группа специалистов из Минздрава России и Краснодарского края по нашему приглашению. Сегодня же прибывает делегация из Роспотребнадзора. Эти визиты были запланированы заранее».





