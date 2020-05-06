Тамаз Цахнакия: с 15 мая разрешить работу общепита, фитнесс-центров и междугороднее движение транспорта

В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по зашите населения от коронавирусной инфекции.



Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров РА на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и приняли решения по ослаблению ряда карантинных мер.



По итогам заседания, министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия сообщил: «Приняты решения с целью минимизации экономических последствий для Республики Абхазия, в связи с пандемией COVID-19. С 15 мая – разрешить работу общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе, с соблюдением социальной дистанции внутри объекта. Кроме того, будет разрешено движение междугороднего транспорта и работа фитнесс-центров. Что касается всех других мероприятий, в рамках прежнего Распоряжения Президента, в том числе, работы школьных, дошкольных и высших учебных заведений, они остаются в прежнем режиме запрета. Все запретительные меры будут осуществляться до 1 июня текущего года. В дальнейшем, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в республике, будут приниматься соответствующие решения».

