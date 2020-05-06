16:44, 13 Мая 2020 184
15:01, 13 Мая 2020 178
14:45, 13 Мая 2020 118
13:01, 13 Мая 2020 804
10:53, 13 Мая 2020 220
20:30, 12 Мая 2020 639
18:58, 12 Мая 2020 699
17:54, 12 Мая 2020 594
17:46, 12 Мая 2020 868
17:38, 12 Мая 2020 784
17:32, 12 Мая 2020 528
16:28, 12 Мая 2020 755
15:13, 12 Мая 2020 396
13:02, 12 Мая 2020 423
12:54, 12 Мая 2020 926
19:07, 11 Мая 2020 1346
15:00, 11 Мая 2020 868
13:57, 11 Мая 2020 822
17:22, 10 Мая 2020 941
18:05, 9 Мая 2020 1236
16:27, 9 Мая 2020 1272
12:21, 9 Мая 2020 625
10:00, 9 Мая 2020 844
09:00, 9 Мая 2020 720
21:19, 8 Мая 2020 1587
Популярное
08.05.2020 1587
09.05.2020 1272
07.05.2020 1060
08.05.2020 1043
07.05.2020 960
Тамаз Цахнакия: с 14 мая начнется выписка выздоровевших из Гудаутской ЦРБ
184
16:44, 13 Мая 2020
Министр здравоохранения сообщил о карантинных мероприятиях в д/о «Айтар» и лечении инфицированных в Гудаутской ЦРБ.
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия рассказал об условиях лечения COVID-инфицированных пациентов на базе Центральной районной больницы города Гудаута, а также о пребывании граждан Абхазии на карантине в доме отдыха «Айтар», в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Так, по информации Цахнакия, на базе д/о «Айтар», в Сухуме, создано обсервационное учреждение для проведения всех необходимых карантинных мероприятий для студентов, которые возвращаются на Родину из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов России, где существует эпидемия коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в этом учреждении находятся 258 человек на изоляции, из них 218 – курсанты военных вузов России. Как известно, мы в положенные сроки проводили соответствующие исследования, ПЦР-диагностику, и на сегодняшний день из числа курсантов есть 10 инфицированных коронавирусом. Они направлены в Гудутскую больницу и помещены в инфекционный корпус, где сегодня созданы все необходимые условия для того, чтобы лечить таких пациентов», – сказал Тамаз Цахнакия.
По словам министра, всем необходимым для лечения инфицированных, в частности, противовирусными, антибактериальными препаратами, симптоматическими средствами медучреждение обеспечивается.
«То же самое могу сказать и в отношении питания пациентов. Налажено трехразовое питание, есть соответствующее меню», – подчеркнул министр.
Кроме того, Тамаз Цахнакия рассказал о ситуации в д/о «Айтар». По его словам, охрану корпусов осуществляют представители МВД, в частности, СОБР и комендантская рота Министерства обороны Абхазии, которым поручено также контролировать и соблюдение режима изоляции.
«Были определенные моменты нарушения этого режима, что пресекалось на месте. На сегодняшний день там созданы достаточно хорошие условия для пребывания и наблюдения за гражданами. Это – трехразовое питание и медицинское сопровождение. На месте дежурит врач и ответственный – заведующий медицинским пунктом, который направлен для контроля состояния здоровья сотрудников и прибывающих на карантин. Конечно, в последующие дни прибывающих на обсервацию будет больше. Но, вместе с тем, мы готовим группу к выписке. После того, как эти граждане будут обследованы и при отрицательных результатах на вирус, они покинут учреждение», – отмечает Тамаз Цахнакия.
Как пояснил министр здравоохранения, выписка будет проходить, начиная с 14 мая, в зависимости от того, какая группа пациентов, в какой день поступила.
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия рассказал об условиях лечения COVID-инфицированных пациентов на базе Центральной районной больницы города Гудаута, а также о пребывании граждан Абхазии на карантине в доме отдыха «Айтар», в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Так, по информации Цахнакия, на базе д/о «Айтар», в Сухуме, создано обсервационное учреждение для проведения всех необходимых карантинных мероприятий для студентов, которые возвращаются на Родину из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов России, где существует эпидемия коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в этом учреждении находятся 258 человек на изоляции, из них 218 – курсанты военных вузов России. Как известно, мы в положенные сроки проводили соответствующие исследования, ПЦР-диагностику, и на сегодняшний день из числа курсантов есть 10 инфицированных коронавирусом. Они направлены в Гудутскую больницу и помещены в инфекционный корпус, где сегодня созданы все необходимые условия для того, чтобы лечить таких пациентов», – сказал Тамаз Цахнакия.
По словам министра, всем необходимым для лечения инфицированных, в частности, противовирусными, антибактериальными препаратами, симптоматическими средствами медучреждение обеспечивается.
«То же самое могу сказать и в отношении питания пациентов. Налажено трехразовое питание, есть соответствующее меню», – подчеркнул министр.
Кроме того, Тамаз Цахнакия рассказал о ситуации в д/о «Айтар». По его словам, охрану корпусов осуществляют представители МВД, в частности, СОБР и комендантская рота Министерства обороны Абхазии, которым поручено также контролировать и соблюдение режима изоляции.
«Были определенные моменты нарушения этого режима, что пресекалось на месте. На сегодняшний день там созданы достаточно хорошие условия для пребывания и наблюдения за гражданами. Это – трехразовое питание и медицинское сопровождение. На месте дежурит врач и ответственный – заведующий медицинским пунктом, который направлен для контроля состояния здоровья сотрудников и прибывающих на карантин. Конечно, в последующие дни прибывающих на обсервацию будет больше. Но, вместе с тем, мы готовим группу к выписке. После того, как эти граждане будут обследованы и при отрицательных результатах на вирус, они покинут учреждение», – отмечает Тамаз Цахнакия.
Как пояснил министр здравоохранения, выписка будет проходить, начиная с 14 мая, в зависимости от того, какая группа пациентов, в какой день поступила.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.