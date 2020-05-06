Тамаз Цахнакия: с 14 мая начнется выписка из карантина в доме отдыха «Айтар»

Министр здравоохранения сообщил о карантинных мероприятиях в д/о «Айтар» и лечении инфицированных в Гудаутской ЦРБ.



Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия рассказал об условиях лечения COVID-инфицированных пациентов на базе Центральной районной больницы города Гудаута, а также о пребывании граждан Абхазии на карантине в доме отдыха «Айтар», в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.



Так, по информации Цахнакия, на базе д/о «Айтар», в Сухуме, создано обсервационное учреждение для проведения всех необходимых карантинных мероприятий для студентов, которые возвращаются на Родину из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов России, где существует эпидемия коронавирусной инфекции.



«На сегодняшний день в этом учреждении находятся 258 человек на изоляции, из них 218 – курсанты военных вузов России. Как известно, мы в положенные сроки проводили соответствующие исследования, ПЦР-диагностику, и на сегодняшний день из числа курсантов есть 10 инфицированных коронавирусом. Они направлены в Гудутскую больницу и помещены в инфекционный корпус, где сегодня созданы все необходимые условия для того, чтобы лечить таких пациентов», – сказал Тамаз Цахнакия.



По словам министра, всем необходимым для лечения инфицированных, в частности, противовирусными, антибактериальными препаратами, симптоматическими средствами медучреждение обеспечивается.



«То же самое могу сказать и в отношении питания пациентов. Налажено трехразовое питание, есть соответствующее меню», – подчеркнул министр.



Кроме того, Тамаз Цахнакия рассказал о ситуации в д/о «Айтар». По его словам, охрану корпусов осуществляют представители МВД, в частности, СОБР и комендантская рота Министерства обороны Абхазии, которым поручено также контролировать и соблюдение режима изоляции.



«Были определенные моменты нарушения этого режима, что пресекалось на месте. На сегодняшний день там созданы достаточно хорошие условия для пребывания и наблюдения за гражданами. Это – трехразовое питание и медицинское сопровождение. На месте дежурит врач и ответственный – заведующий медицинским пунктом, который направлен для контроля состояния здоровья сотрудников и прибывающих на карантин. Конечно, в последующие дни прибывающих на обсервацию будет больше. Но, вместе с тем, мы готовим группу к выписке. После того, как эти граждане будут обследованы и при отрицательных результатах на вирус, они покинут учреждение», – отмечает Тамаз Цахнакия.



Как пояснил министр здравоохранения, выписка из карантина будет проходить, начиная с 14 мая, в зависимости от того, какая группа пациентов, в какой день поступила.

