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Тамаз Цахнакия: пациент с коронавирусом чувствует себя удовлетворительно
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16:03, 23 Июля 2020
В Абхазии зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия прокомментировал ситуацию вокруг двух последних случаев заражения COVID -19 на территории Абхазии, зафиксированных 22 июля.
Он подчеркнул, что пациент, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и находится дома на самоизоляции. За ним наблюдают врачи.
По словам Цахнакия, после консилиума медики примут решение о госпитализации пациента, либо его амбулаторном лечении.
Второй больной находится в Сочи.
В среду, 22 июля, оперштаб по защите населения от коронавируса сообщил о подтверждении коронавирусной инфекции у двух человек – гражданина Абхазии и гражданина Армении.
Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия прокомментировал ситуацию вокруг двух последних случаев заражения COVID -19 на территории Абхазии, зафиксированных 22 июля.
Он подчеркнул, что пациент, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и находится дома на самоизоляции. За ним наблюдают врачи.
По словам Цахнакия, после консилиума медики примут решение о госпитализации пациента, либо его амбулаторном лечении.
Второй больной находится в Сочи.
В среду, 22 июля, оперштаб по защите населения от коронавируса сообщил о подтверждении коронавирусной инфекции у двух человек – гражданина Абхазии и гражданина Армении.
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