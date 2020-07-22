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Тамаз Цахнакия: пациент с коронавирусом чувствует себя удовлетворительно

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16:03, 23 Июля 2020
Тамаз Цахнакия: пациент с коронавирусом чувствует себя удовлетворительно
В Абхазии зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия прокомментировал ситуацию вокруг двух последних случаев заражения COVID -19 на территории Абхазии, зафиксированных 22 июля.

Он подчеркнул,  что пациент, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и находится дома на самоизоляции. За ним наблюдают врачи. 
По словам Цахнакия, после консилиума медики примут решение о госпитализации пациента, либо его амбулаторном лечении.
Второй больной находится в Сочи. 

В среду, 22 июля, оперштаб по защите населения от коронавируса сообщил о подтверждении коронавирусной инфекции у двух человек – гражданина Абхазии и гражданина Армении. 


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