Тамаз Цахнакия: пациент с коронавирусом чувствует себя удовлетворительно

В Абхазии зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.



Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия прокомментировал ситуацию вокруг двух последних случаев заражения COVID -19 на территории Абхазии, зафиксированных 22 июля.



Он подчеркнул, что пациент, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно и находится дома на самоизоляции. За ним наблюдают врачи.

По словам Цахнакия, после консилиума медики примут решение о госпитализации пациента, либо его амбулаторном лечении.

Второй больной находится в Сочи.



В среду, 22 июля, оперштаб по защите населения от коронавируса сообщил о подтверждении коронавирусной инфекции у двух человек – гражданина Абхазии и гражданина Армении.



