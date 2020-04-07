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Тамаз Цахнакия оценил готовность Гудаутской ЦРБ к приему больных коронавирусной инфекцией

11
17:58, 14 Апреля 2020
Тамаз Цахнакия оценил готовность Гудаутской ЦРБ к приему больных коронавирусной инфекцией
Состоялась инспекционная поездка министра здравоохранения и соцобеспечения Абхазии в Гудауту

Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. В рамках инспекционной поездки в Гудауту министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия оценил готовность Гудаутской ЦРБ к приему больных коронавирусной инфекцией, а также посетил районную поликлинику, где проходят лечение пациенты с соматическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс- служба Минздравсоцобеспечения РА.   

«Инспекция касалась широкого спектра проблем. Мы провели рабочее совещание в ЦРБ, где обсудили множество вопросов – от лечения и маршрутизации пациентов до обеспечения медикаментами и расходниками, оборудованием, затронули технические аспекты и оснащение кухни. Сейчас каждый медик на своем месте старается сделать все от него зависящее, идет активная работа. Эти действия на данном этапе оцениваю удовлетворительно, но мы должны сохранить такой настрой и впредь, и улучшить показатели, что требует постоянной координации усилий», - рассказал Тамаз Цахнакия.   

Кроме того, Цахнакия посетил Гудаутскую районную поликлинику, где сейчас принимают пациентов с соматическими заболеваниями, проверил работу скорой медицинской помощи. 

Министр отметил, что специалисты все на местах и работают в две смены, необходимые медикаменты есть.

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