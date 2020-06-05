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Тамаз Цахнакия: обследование на коронавирус прошли 1 241 человек, выявлено 36 случаев коронавирусной инфекции

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12:40, 11 Июня 2020
Тамаз Цахнакия: обследование на коронавирус прошли 1 241 человек, выявлено 36 случаев коронавирусной инфекции
В Кабмине РА проходит заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. 

Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров Абхазии под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анкваб проходит заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсуждается эпидемиологическая ситуация в стране. 

Как сообщил министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия, благодаря принятым карантинным мерам, сейчас можно назвать ситуацию в Абхазии благоприятной. В подтверждение этого министр привел цифры. 

Так, по информации Цахнакия, за период пандемии в страну завезено медицинского оборудования и медицинских средств на сумму 67 млн 353 тысяч 772 рублей. В распоряжении медиков есть 60 аппаратов ИВЛ, получено 5 900 ПЦР-исследований, использовано – 1 677 исследований, обследование прошли 1 241 человек, при этом выявлено 36 случаев коронавирусной инфекции. На данный момент в Гудаутском госпитале находятся 9 пациентов. 481 человек прошли 2-недельную обсервацию в пансионате «Айтар», в Сухуме, на сегодняшний день там остаются 16 человек. Всего, за проживание и питание граждан, находящихся на изоляции в пансионате «Айтар», было потрачено 1 млн 10 тысяч 490 рублей, из которых пансионату уже перечислено 367 тысяч 960 рублей. 

Отдельно министр рассказал о работе медперсонала, задействованного в борьбе с коронавирусом: «В апреле в работе с больными были заняты 139 медсотрудников, которым уже выплачена зарплата в размере 2 млн 702 тысячи рублей. Всего за апрель и май задействовано 183 сотрудника, из них 62 врача. Сегодня им будет зачислена зарплата 3 млн 223 тысячи рублей».

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