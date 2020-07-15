Тамаз Цахнакия о вопросе открытия границ: «Мы готовы осуществлять лечебную помощь в полном объеме 300 пациентам

В Общественной палате РА обсудили вопрос возможного открытия государственной границы.



Сухум. 20 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Вопрос возможного открытия государственной границы Абхазии обсудили в Общественной палате РА. В заседании участвовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр туризма Теймураз Хишба, главный санитарный врач Людмила Скорик, депутаты Парламента.



Открывая заседание, секретарь Общественной палаты Гули Кичба отметила: «Мы от лица общественности заявляем, что мы против открытия границы. Мы считаем, что пока нецелесообразно открывать её, поскольку за два месяца туристического сезона экономику не поднять. А вероятность завоза вируса не территорию Абхазии велика».



Рассказывая о готовности абхазского здравоохранения к открытию границы, Тамаз Цахнакия подчеркнул: «Как известно, за весь период пандемии в Абхазии заразилось 38 человек. Из них 37 выздоровели. Одна больная, 1925 года рождения, скончалась от различных осложнений на фоне COVID-19. В последний месяц эпидемиологическая ситуация в республике стабильная. Пациентов, поступающих с симптомами COVID-19, нет. Ковидный центр на 300 коек на базе Гудаутской ЦРБ получил достаточное материально-техническое оснащение. Учреждение также оснащено необходимым количеством аппаратов ИВЛ и рентгеновских аппаратов. В ближайшее время установим там компьютерный томограф».



На сегодняшний день в процессе борьбы с коронавирусом задействованы 125 врачей терапевтического профиля. Тех ресурсов, которыми располагает здравоохранение Абхазии, достаточно на 300 пациентов.



Министр здравоохранения рассказал о ситуации в Краснодарском крае: «В настоящее время в Краснодарском крае, где 5-миллионное население, в сутки выявляется не более 60 инфицированных. Чаще всего больные бессимптомные. Тяжелых больных не так много. По всей Российской Федерации идет значительное снижение заболеваемости. Но надо учитывать волнообразность статистики».



По мнению Цахнакия, эффективность борьбы с коронавирусом на территории Абхазии зависит от сотрудничества с российскими коллегами: «Мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из Минздрава России и Роспотребнадзора. Если прогнозировать вероятность того, что количество больных может увеличиться, то мы рассчитываем на кадровую и материально-техническую помощь российских коллег».



Людмила Скорик, со своей стороны, заявила о неготовности санитарно-эпидемиологической службы к открытию границ в туристический сезон: «Мы не справимся с обследованием всех въезжающих туристов. В настоящее время в республике работает единственная лаборатория, в которой есть до 2000 тест-систем. Эти тесты используются с геометрической прогрессией ввиду того, что Россия потребовала от въезжающих наличие справки об отсутствии заболевания. На какой период времени хватит данного количества тестов, я не могу рассчитать. Сотрудников, занимающихся ПЦР-диагностикой, всего двое. Они работают без выходных с 19 марта».



Теймураз Хишба высказался в поддержку открытия границ в туристический сезон: «Туризм является локомотивом экономики Абхазии. Большая часть населения Абхазии зависит от туристического бизнеса. Если мы не открываем границу, тогда мы должны будем предоставить населению альтернативный источник доходов, которого у нас нет. Недооценивать значимость сезона нельзя. Около 20 тысяч граждан Абхазии задействованы в курортной отрасли. Денежная масса появляется в Абхазии именно в летний курортный сезон. Мы учитываем опыт развитых стран, которые, несмотря на наличие резервных экономических и промышленных ресурсов, постепенно открывают границы».



По словам парламентариев, правительство совместно с Минздравом разработало рекомендации по пересечению госграницы и оказанию туристических услуг, которые призваны исключить или существенно минимизировать распространение COVID-19 на территории Абхазии.