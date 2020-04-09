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Тамаз Цахнакия: настало время, когда мы должны оставить позади все ненужное и сплотиться в один кулак
10:34, 9 Апреля 2020
Министр здравоохранения и социального обеспечения РА выступил с обращением.
Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА распространила обращение министра Тамаза Цахнакия к медицинскому сообществу страны.
В обращении говорится: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня я обращаюсь к каждому из вас. Обращаюсь в непростое для нас всех время. Перед международным сообществом стоит серьезная задача борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На борьбу за сохранение здоровья людей встал весь мир. Всемирная организация здравоохранения признала существующую ситуацию пандемией по темпам распространения COVID-19. На переднем крае этой борьбы мы – медики, врачи разных специальностей, медицинские сестры и санитарки, которые по всему миру спасают здоровье и жизни людей, зачастую, рискуя и даже жертвуя своим собственным.
Учитывая существующую эпидемиологическую ситуацию во всем мире, в сопредельных государствах, а также случаи выявления коронавируса у нас в республике, мы вступаем в решающую фазу противодействия пандемии – самую сложную и тяжелую. И здесь нам необходимо принять все исчерпывающие меры по локализации очага инфекции, приложить все силы для противодействия её распространению в нашей республике, обеспечить больных всем необходимым для диагностики и лечения, в том числе, и подозреваемых на COVID-19. И в этих условиях каждый из медработников на всех уровнях, совместно с руководством на местах, должен призывать граждан к персональной ответственности за свое здоровье, а также здоровье своих родных и близких, к строжайшему соблюдению карантина и всех условий чрезвычайного положения.
Дорогие коллеги, в первую очередь на наших плечах сегодня лежит колоссальная ответственность в части выполнения своих прямых профессиональных и служебных обязанностей. Наш долг заключается в том, чтобы постоянно помнить о поведении медицинского работника, который должен нести личную ответственность за каждое сказанное слово. Ведь этот пример может стать как воодушевляющим и спасительным, так и привести к негативным последствиям, распространению панических настроений, хуже того, послужить причиной сплетен и пересудов, что в сегодняшних условиях, категорически недопустимо.
Друзья, настало время, когда мы должны оставить позади все ненужное и мешающее сосредоточенной и эффективной работе, профессионализму, сплотиться в один кулак и делать свое дело. Как это мы делали всегда. Во все годы, в том числе и в годы испытаний. Особенность этой пандемии в большой вероятности летальных исходов, но медики Республики Абхазия делают все необходимое и от них зависящее, чтобы свести к минимуму негативные последствия заболевания, проводить полный курс лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Я выражаю благодарность нашим медицинским работникам за их высокий профессионализм, ответственность и самоотверженный труд в сегодняшних непростых условиях работы».
Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА распространила обращение министра Тамаза Цахнакия к медицинскому сообществу страны.
В обращении говорится: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня я обращаюсь к каждому из вас. Обращаюсь в непростое для нас всех время. Перед международным сообществом стоит серьезная задача борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На борьбу за сохранение здоровья людей встал весь мир. Всемирная организация здравоохранения признала существующую ситуацию пандемией по темпам распространения COVID-19. На переднем крае этой борьбы мы – медики, врачи разных специальностей, медицинские сестры и санитарки, которые по всему миру спасают здоровье и жизни людей, зачастую, рискуя и даже жертвуя своим собственным.
Учитывая существующую эпидемиологическую ситуацию во всем мире, в сопредельных государствах, а также случаи выявления коронавируса у нас в республике, мы вступаем в решающую фазу противодействия пандемии – самую сложную и тяжелую. И здесь нам необходимо принять все исчерпывающие меры по локализации очага инфекции, приложить все силы для противодействия её распространению в нашей республике, обеспечить больных всем необходимым для диагностики и лечения, в том числе, и подозреваемых на COVID-19. И в этих условиях каждый из медработников на всех уровнях, совместно с руководством на местах, должен призывать граждан к персональной ответственности за свое здоровье, а также здоровье своих родных и близких, к строжайшему соблюдению карантина и всех условий чрезвычайного положения.
Дорогие коллеги, в первую очередь на наших плечах сегодня лежит колоссальная ответственность в части выполнения своих прямых профессиональных и служебных обязанностей. Наш долг заключается в том, чтобы постоянно помнить о поведении медицинского работника, который должен нести личную ответственность за каждое сказанное слово. Ведь этот пример может стать как воодушевляющим и спасительным, так и привести к негативным последствиям, распространению панических настроений, хуже того, послужить причиной сплетен и пересудов, что в сегодняшних условиях, категорически недопустимо.
Друзья, настало время, когда мы должны оставить позади все ненужное и мешающее сосредоточенной и эффективной работе, профессионализму, сплотиться в один кулак и делать свое дело. Как это мы делали всегда. Во все годы, в том числе и в годы испытаний. Особенность этой пандемии в большой вероятности летальных исходов, но медики Республики Абхазия делают все необходимое и от них зависящее, чтобы свести к минимуму негативные последствия заболевания, проводить полный курс лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Я выражаю благодарность нашим медицинским работникам за их высокий профессионализм, ответственность и самоотверженный труд в сегодняшних непростых условиях работы».
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