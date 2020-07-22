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Тамаз Цахнакия: хирургия в Республиканской больнице и кардиология во 2-й городской клинической больнице, в которых выявлены COVID-больные, временно закрыты
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15:26, 26 Июля 2020
Министр здравоохранения рассказал о ситуации с новыми выявленными COVID-больными.
Сухум. 26 июля 2020. Апсныпресс. Сегодня оба отделения – хирургия в Республиканской больнице и кардиология во 2-й городской клинической больнице, в которых выявлены COVID-больные, временно закрыты. Там проведена необходимая дезинфекция. Тем не менее, прием экстренных хирургических и кардиологических больных в полном объеме продолжается в других отделениях этих больниц. По-прежнему ведётся прием больных и в отделении интенсивной терапии при кардиологическом отделении второй городской больницы. Об этом «Апсныпресс» и «Абхазия-Информ» сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
«Хирургов, реаниматологов и кардиологов в республике на сегодня достаточно, чтобы оказывать людям медицинскую помощь», – заверил министр.
В то же время от отметил, что прием плановых больных приостановлен.
Что касается профилактических мер, то в настоящее время выявлен круг лиц, общавшихся с первыми пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
«Обследовано около 300 человек, находившихся с ними в контакте. Положительные тесты, к счастью, лишь у 14 человек. Но нам предстоит обследовать еще примерно столько же граждан. Мы вовремя приняли все необходимые меры и надеюсь, что большого числа заразившихся COVID-19 не будет», – сказал Тамаз Цахнакия.
Что касается скончавшегося в ночь на 26 июля кардиологического больного, то он по словам министра, лежал в одной палате COVID-больным, и был инфицирован.
«Мы были вынуждены перевезти его в Гудаутскую больницу. К сожалению, несмотря на то, что рядом с больным постоянно находился кардиолог, и медики делали все возможное, больной скончался от второго обширного инфаркта», – пояснил министр.
Тамаз Цахнакия сообщил, что в ближайшие 2-3 дня ситуация с возможными заразившимися после контакта с двумя первыми заболевшими полностью станет ясной. Он выразил надежду, что большого числа инфицированных не будет именно благодаря своевременно принятым мерам.
В то же время министр, с сожалением констатировал рост числа граждан, въезжающих в последнее время в Абхазию.
«Никто не отменял двухнедельной изоляции людей, заехавших в республику, но не все прибывающие соблюдают это правило. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: люди приезжают к нам из регионов, в которых ежедневно регистрируется большое количество больных и есть умершие. И здесь большую роль играет самосознание не только самих приезжих, которые могут стать источником инфекции, но и их родственников. Люди должны это понимать и соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Подумайте не только о себе, но и о тех, кто живет рядом с вами, в том числе и о медиках! – попросил Тамаз Цахнакия.
Сухум. 26 июля 2020. Апсныпресс. Сегодня оба отделения – хирургия в Республиканской больнице и кардиология во 2-й городской клинической больнице, в которых выявлены COVID-больные, временно закрыты. Там проведена необходимая дезинфекция. Тем не менее, прием экстренных хирургических и кардиологических больных в полном объеме продолжается в других отделениях этих больниц. По-прежнему ведётся прием больных и в отделении интенсивной терапии при кардиологическом отделении второй городской больницы. Об этом «Апсныпресс» и «Абхазия-Информ» сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
«Хирургов, реаниматологов и кардиологов в республике на сегодня достаточно, чтобы оказывать людям медицинскую помощь», – заверил министр.
В то же время от отметил, что прием плановых больных приостановлен.
Что касается профилактических мер, то в настоящее время выявлен круг лиц, общавшихся с первыми пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
«Обследовано около 300 человек, находившихся с ними в контакте. Положительные тесты, к счастью, лишь у 14 человек. Но нам предстоит обследовать еще примерно столько же граждан. Мы вовремя приняли все необходимые меры и надеюсь, что большого числа заразившихся COVID-19 не будет», – сказал Тамаз Цахнакия.
Что касается скончавшегося в ночь на 26 июля кардиологического больного, то он по словам министра, лежал в одной палате COVID-больным, и был инфицирован.
«Мы были вынуждены перевезти его в Гудаутскую больницу. К сожалению, несмотря на то, что рядом с больным постоянно находился кардиолог, и медики делали все возможное, больной скончался от второго обширного инфаркта», – пояснил министр.
Тамаз Цахнакия сообщил, что в ближайшие 2-3 дня ситуация с возможными заразившимися после контакта с двумя первыми заболевшими полностью станет ясной. Он выразил надежду, что большого числа инфицированных не будет именно благодаря своевременно принятым мерам.
В то же время министр, с сожалением констатировал рост числа граждан, въезжающих в последнее время в Абхазию.
«Никто не отменял двухнедельной изоляции людей, заехавших в республику, но не все прибывающие соблюдают это правило. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: люди приезжают к нам из регионов, в которых ежедневно регистрируется большое количество больных и есть умершие. И здесь большую роль играет самосознание не только самих приезжих, которые могут стать источником инфекции, но и их родственников. Люди должны это понимать и соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Подумайте не только о себе, но и о тех, кто живет рядом с вами, в том числе и о медиках! – попросил Тамаз Цахнакия.
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