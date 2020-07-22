APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:26, 26 Июля 2020 267
15:07, 26 Июля 2020 81
14:31, 26 Июля 2020 171
13:58, 26 Июля 2020 177
22:40, 25 Июля 2020 358
13:48, 25 Июля 2020 480
11:13, 25 Июля 2020 536
19:20, 24 Июля 2020 544
18:17, 24 Июля 2020 544
17:54, 24 Июля 2020 583
17:13, 24 Июля 2020 544
16:54, 24 Июля 2020 527
16:38, 24 Июля 2020 591
16:12, 24 Июля 2020 609
12:10, 24 Июля 2020 675
10:45, 24 Июля 2020 791
10:28, 24 Июля 2020 408
21:00, 23 Июля 2020 669
17:52, 23 Июля 2020 703
17:11, 23 Июля 2020 713
16:47, 23 Июля 2020 862
16:28, 23 Июля 2020 646
16:21, 23 Июля 2020 567
16:03, 23 Июля 2020 413
15:47, 23 Июля 2020 707

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Тамаз Цахнакия: хирургия в Республиканской больнице и кардиология во 2-й городской клинической больнице, в которых выявлены COVID-больные, временно закрыты

Тамаз Цахнакия: хирургия в Республиканской больнице и кардиология во 2-й городской клинической больнице, в которых выявлены COVID-больные, временно закрыты

111
15:26, 26 Июля 2020
Тамаз Цахнакия: хирургия в Республиканской больнице и кардиология во 2-й городской клинической больнице, в которых выявлены COVID-больные, временно закрыты
Министр здравоохранения рассказал о ситуации с новыми выявленными COVID-больными. 

Сухум. 26 июля 2020. Апсныпресс. Сегодня оба отделения – хирургия в Республиканской больнице и кардиология во 2-й городской клинической больнице,  в которых выявлены COVID-больные,  временно закрыты. Там проведена необходимая дезинфекция. Тем не менее,  прием экстренных хирургических и кардиологических больных в полном объеме продолжается в других отделениях этих больниц. По-прежнему ведётся прием больных и в отделении интенсивной терапии при кардиологическом отделении второй городской   больницы. Об этом «Апсныпресс» и «Абхазия-Информ» сообщил министр здравоохранения  Тамаз Цахнакия.

«Хирургов, реаниматологов  и кардиологов в республике на сегодня достаточно, чтобы оказывать людям медицинскую помощь», – заверил министр.
В то же время от отметил, что прием плановых больных приостановлен.
Что касается профилактических мер, то в настоящее время выявлен круг лиц, общавшихся с первыми пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. 
«Обследовано около 300 человек, находившихся с ними  в контакте. Положительные тесты, к счастью, лишь у 14 человек. Но нам предстоит обследовать еще примерно столько же граждан. Мы вовремя приняли все необходимые меры и надеюсь, что большого числа заразившихся COVID-19 не будет», – сказал Тамаз Цахнакия.

Что касается скончавшегося в ночь на 26 июля кардиологического больного, то он по словам министра,  лежал в одной палате COVID-больным,  и был инфицирован.
«Мы были  вынуждены перевезти его в Гудаутскую больницу. К сожалению, несмотря на то, что рядом с больным постоянно находился кардиолог, и медики делали все возможное, больной скончался от второго обширного инфаркта»,  – пояснил министр.
Тамаз Цахнакия сообщил, что в ближайшие 2-3 дня  ситуация с возможными заразившимися после контакта с двумя первыми заболевшими полностью станет ясной.  Он выразил надежду, что большого числа инфицированных не будет именно благодаря своевременно принятым мерам.

В то же время министр, с сожалением  констатировал рост числа граждан, въезжающих в последнее время в Абхазию.

«Никто не отменял двухнедельной изоляции людей, заехавших в республику, но не все прибывающие соблюдают это правило.  Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: люди приезжают к нам из регионов, в которых ежедневно регистрируется большое количество больных и есть умершие. И здесь большую роль играет самосознание не только самих приезжих, которые могут стать источником инфекции, но и их родственников. Люди должны это понимать и соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Подумайте не только о себе, но и о тех, кто живет рядом с вами, в том числе и о медиках! – попросил  Тамаз Цахнакия.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика