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Тамаз Цахнакия: главная задача ответственных лиц – своевременное обеспечение граждан Абхазии медицинской помощью и социальными выплатами

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12:56, 17 Января 2020
Тамаз Цахнакия: главная задача ответственных лиц – своевременное обеспечение граждан Абхазии медицинской помощью и социальными выплатами
В Министерстве здравоохранения и соцобеспечения РА прошло совещание.

Сухум. 17 января. Апсныпресс. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения РА прошло совещание министра Тамаза Цахнакия с главами подведомственных фондов и государственных учреждений, а также руководителей управлений и отделов вновь созданного Министерства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.

Как отметил, открывая совещание Тамаз Цахнакия, вне зависимости от внутриполитической ситуации и иных событий в республике, сотрудники Минздравсоцобеспечения обязаны активно работать и достойно выполнять свой профессиональный и государственный долг. «Главная задача ответственных лиц – своевременное обеспечение граждан Абхазии медицинской помощью и различными социальными выплатами. На нас возложена большая ответственность, и мы должны показать успешную совместную работу», – подчеркнул Тамаз Цахнакия, обращаясь к коллегам.

Министр напомнил, что положение о Минздравсоцобеспечении РА принято Правительством и теперь предстоит осуществить не только слияние двух бывших отдельных ведомств, но и реализовать целый ряд утвержденных Кабинетом Министров положений.

Начальники управлений и отделов вновь созданного Министерства обозначили первостепенные задачи по взаимодействию, оптимизации и успешной работе в здравоохранении и в области социального обеспечения Абхазии.

По итогам совещания, Тамаз Цахнакия подчеркнул важность более качественного информационного сопровождения реализации целевых программ в здравоохранении, а также социальных программ, направленных на поддержку льготных категорий граждан, инвалидов и семей ветеранов ВОВ и ОВНА.

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