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Тамаз Цахнакия: до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера

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14:09, 27 Апреля 2020
Тамаз Цахнакия: до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера

Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА сообщает…

Сухум. 27 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия дал оценку и прогноз санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.

Тамаз Цахнакия подчеркнул: «Санитарно-эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день в республике остается относительно благополучной, если не учитывать факт, что, к сожалению, утром 26 апреля в результате осложнений в Гудаутской ЦРБ скончалась тяжелобольная пациентка. Сегодня новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у нас в стране не зарегистрировано».

Тем не менее, по его словам, мониторинг эпидемиологической ситуации продолжается в постоянном режиме: «Мы отслеживаем ситуацию, которая складывается, в сопредельных государствах, и прежде всего, в Российской Федерации. Поскольку практически ежедневно наши граждане возвращаются из России на Родину, и нас не может не волновать тот факт, что сегодня в той же Москве и в других регионах РФ пока идет рост числа инфицированных. Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться, как минимум, до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидпроцесс в течение мая, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий и другие пункты, должны выполняться в полном объеме».

Как отметил и.о. министра: «Только к 15 мая мы можем дать какую-то оценку дальнейшего развития ситуации. Все будет зависеть от того, какое количество инфицированных выявят на сопредельных территориях, в том числе, в ближайшем к нам Краснодарском крае и в городе Москва, поскольку основной поток наших граждан в Абхазию идет именно из этих регионов. Говорить о том, что у нас сегодня нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией это, безусловно, хорошо, поскольку соответствующие службы работают в оперативном режиме, все необходимые меры принимались и принимаются. Однако, в то же время, у нас, к сожалению, нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве».

Более того, глава Минздравсоцобеспечения РА считает, что к такому развитию ситуации нужно быть готовым: «Этого не надо бояться, к этому необходимо готовиться и принимать, как и принимали, все необходимые меры по профилактике, диагностике и соответственно лечению этой инфекции».

Цахнакия спрогнозировал ситуацию: «По нашим сегодняшним оценкам, после 15 мая, если все будет протекать в таком же благополучном режиме, как сейчас, в том числе, и в Российской Федерации, то, конечно, определенные послабления будут приняты по распоряжениям Оперативного штаба. Это будет решаться позже в дополнительном порядке. Но до 15 мая все те меры жесткого ограничительного характера, которыми, к сожалению, в последнее время люди пренебрегают, должны приниматься. Это, в том числе, ношение средств индивидуальной защиты. Поэтому мы призываем граждан четко выполнять наши рекомендации. И я надеюсь, что нам все же удастся избежать серьезных последствий пандемии, которые мы наблюдаем сегодня в других странах».

 

 

 

 

 

 


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