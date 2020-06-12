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Тамаз Цахнакия: День медика - символ высокого признания общественной значимости труда и заслуг работников здравоохранения

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12:34, 19 Июня 2020
Тамаз Цахнакия: День медика - символ высокого признания общественной значимости труда и заслуг работников здравоохранения
Министр здравоохранения РА поздравил медработников с профессиональным праздником.

Сухум. 19 июня. Апсныпресс. В третье воскресенье июня в Абхазии отмечают День медицинского работника. С наступающим профессиональным праздником всех сотрудников медицинских учреждений страны поздравил министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия.

В поздравлении говорится:

«Дорогие коллеги, друзья!

День медика — символ высокого признания общественной значимости труда и заслуг врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок и представителей других профессий, работающих в сфере здравоохранения.

В сложнейший период пандемии COVID-19 медицинскому сообществу Абхазии при поддержке руководства страны, бизнес-сообщества республики, ряда благотворительных и волонтерских организаций, в тесном сотрудничестве с МЧС, МВД, СГБ и ГТК страны, удается с успехом выполнять поставленные перед ним задачи, начиная от противоэпидемических мероприятий, своевременного тестирования на новую коронавирусную инфекцию до лечения пациентов с подтвержденным диагнозом. Впереди, как и всегда, новые вызовы, готовность к которым наши медики доказывают ежедневно.

Важно отметить, что в этих непростых условиях в штатном режиме проходит работа всех учреждений здравоохранения Абхазии, в полном объеме оказывается неотложная медицинская помощь, за что выражаю благодарность всем медработникам страны. Примите в этот праздничный день пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов! Пусть наградой за нелегкую работу будет крепкое здоровье ваших пациентов, их искренняя благодарность! Пусть рядом всегда будут понимающие, любящие, готовые поддержать родные и близкие, друзья и единомышленники.

Мира вам и добра!»

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