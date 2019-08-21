Тамаз Гогия: в случае, если выборы на избирательном участке в Стамбуле не состоятся, мы такое объявление можем сделать в 8 утра 25 августа

Апсныпресс обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Тамазу Гогия с просьбой прокомментировать ситуацию о предстоящих выборах Президента Абхазии в Турции.



Сухум. 23 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия прокомментировал Апсныпресс ситуацию с предстоящими выборами Президента Абхазии в Турции.



Как отметил Гогия: «Прежде всего я должен задать вопрос: кто объявил, что в Турции не будут проходить выборы, и кто имел право это делать, кроме Центральной избирательной комиссии, которая своим решением учредила избирательный участок, утвердила состав избирательной комиссии и иного решения не принимала? В случае, если даже выборы не состоятся по каким-то причинам, мы такое объявление можем сделать в 8 утра 25 августа. Такие варианты возможны и на территории Абхазии, когда на одном из участков по той или иной причине могут не состояться выборы.Официальное обращение в ЦИК от Полномочного Представителя Абхазии в Турции Вадима Харазия об изменении адреса избирательного участка – из Стамбула в город Сакарья – поступило 2 августа, когда уже оставалось 23 дня до голосования. Но, в статье 14 Закона о выборах президента сказано: «Участковая избирательная комиссия избирательного участка, образованного за пределами Республики Абхазия, формируется не позднее, чем за 30 дней до дня голосования».



Ранее, 28 июня, Полномочный Представитель Абхазии в Турции обратился в ЦИК с официальной просьбой «рассмотреть возможность учреждения избирательного участка для голосования на выборах президента Абхазии в Полномочном Представительстве Республики Абхазия в Турецкой Республике, городе Стамбул». Основанием для учреждения такого участка стала статья 9 Закона о выборах президента, где сказано: «По обращению руководителя дипломатического или полномочного представительства Республики Абхазия в иностранном государстве Центральная избирательная комиссия образует избирательные участки за пределами территории Республики Абхазия». Затем, ЦИК утвердил список членов участковой комиссии. Соответствующее письмо поступило к нам 23 июля, где также был указан адрес избирательного участка – город Стамбул.



Далее, после того, как 2 августа в ЦИК поступило обращение об изменении адреса избирательного участка, я вынес вопрос на рассмотрение Центральной избирательной комиссии.

Основанием для отказа по данному письму было противоречие действующему закону – формирование участка происходит за 30 дней до дня голосования. Если бы обращение поступило раньше, то никаких проблем с изменением юридического адреса избирательного участка не было бы. Не достаточно вместо Стамбула, просто написать город Сакарья. Мы должны были расформировать участок, и учреждать вновь. А учреждать вновь уже не позволяло время».







