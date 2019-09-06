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Тамаз Гогия о выборах Президента: нарушений нет – ни законодательных, ни человеческих

13:36, 9 Сентября 2019
Тамаз Гогия о выборах Президента: нарушений нет – ни законодательных, ни человеческих
В Абхазии состоялся второй тур выборов Президента РА.

Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Председатель Центральной избирательной комиссии РА Тамаз Гогия на пресс-конференции сообщил, что выборы прошли без нарушений и в соответствии с Конституционным законом.

По словам Гогия, окончательные итоги выборов будут озвучены в течение 3 дней.

Тамаз Гогия ответил на вопрос по поводу обращения кандидата в Президенты Алхаса Квициниа о признании выборов несостоявшимися: «Обращение было рассмотрено сразу, в момент получения, перед принятием решения о предварительных итогах. Оно не носило характер жалобы. После рассмотрения было принято решение его отклонить».

Также, Тамаз Гогия разъяснил, как ЦИК определил победителя выборов: «На двух заседаниях Центризбиркома, до дня голосования, было принято и согласовано со всеми заинтересованными сторонами решение - определить победителя простым большинством голосов, исходя из действующего законодательства. Все решения ЦИКа могут быть обжалованы, но почему-то никаких жалоб до предварительных итогов не поступало. Нарушений нет – ни законодательных, ни человеческих».

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