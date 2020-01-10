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Тамаз Гогия: мы будем следовать требованиям действующего законодательства

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14:09, 12 Января 2020
Тамаз Гогия: мы будем следовать требованиям действующего законодательства
Председатель ЦИК РА дал комментарий.

Сухум. 12 января. Апсныпресс. Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия прокомментировал работу Центризбиркома и решение по итогам выборов президента в 2019 году.

Гогия напомнил: «Центральная избирательная комиссия создана законодательным органом и действует в рамках законов. Если они не трактуются как следует, изменять их мы не имеем никакого права. В законе говорится, что любое решение ЦИК может быть обжаловано. Есть суд – обжалуйте решение. Мы будем следовать требованиям действующего законодательства».

Кроме того, возвращаясь к решению ЦИК по итогам выборов президента в 2019 году, Тамаз Гогия подчеркнул: «ЦИК Абхазии остаётся при своём мнении. Мы предприняли все необходимые усилия для того, чтобы принять самое правильное и верное решение на тот существовавший момент. Мы обращались в тот же суд, который сейчас дал другое толкование законодательства, с просьбой, чтобы нам пояснили это решение. Мы обращались к законодателю, обращались куда только возможно, чтобы не отстаивать чью-то определённую позицию. Поэтому, на тот момент, считаю, мы приняли консолидированное верное решение».

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