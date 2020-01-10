Тамаз Гогия : дата новых выборов будет объявлена не позднее понедельника

В Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия передано Решение Кассационной коллегии Верховного суда РА.



Сухум. 11 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия передано Решение Кассационной коллегии Верховного суда РА, дата новых выборов должна быть объявлена в течение 5 дней. Об этом сообщил председатель ЦИК РА Тамаз Гогия.



«В понедельник, в первой половине дня, всем СМИ будет объявлено о назначении новой даты выборов. Мы руководствуемся действующим законодательством и решением суда», – сказал Гогия.



Как отметил Гогия, независимо от того, будет ли обжаловано Решение суда, ЦИК начнет проводить мероприятия, определенные этим документом. По Закону, на назначение даты выборов ЦИКу дается 5 дней.



«Я не хотел бы, чтобы каким-нибудь образом кто-либо попытался воздействовать на ЦИК, потому что это может повлечь роспуск Комиссии. Поэтому, решение надо принимать не откладывая», – подчеркнул Гогия.