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Свыше двух тысяч человек за сутки прошли процедуру контроля тепловизор на КПП «Псоу»
15:40, 21 Марта 2020
20 марта на границе КПП «Псоу» был установлен тепловизор, позволяющий бесконтактно измерить температуру человеческого тела.
Сухум. 21 марта. Апсныпресс. В санитарно-карантинном пункте КПП «Псоу» число граждан, прошедших процедуру контроля тепловизором, составило свыше 2000 человек за первые сутки. Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Как отмечается в сообщении, среди прошедших процедуру четверо граждан с высокой температурой были направлены в медучреждения для дальнейшего наблюдения.
(АП): в рамках работы Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавируса 20 марта на границе КПП «Псоу» был установлен тепловизор, позволяющий бесконтактно измерить температуру человеческого тела.
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