Связисты военной базы ЮВО в Абхазии провели учения с экипажами современных машин связи

Учения прошли на горном полигоне Цабал.



Сухум. 25 июня. Апсныпресс. Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, завершили специальные учения с экипажами машин связи. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



Связисты военной базы выполняли нормативы по развертыванию и подготовке к работе машин связи, сетей связи полевого подвижного пункта управления и полевых узлов коммуникации, а также провели более 10 тренировок в различных диапазонах частот.



Также в ходе учебных мероприятий военнослужащие организовали в полевых условиях бесперебойную связь с вышестоящими штабами на расстояния свыше 500 км, совершенствовали навыки прокладывания кабельных линий через естественные препятствия горного рельефа местности.



На учениях специалисты связи настроили видеоконференцсвязь для открытого обмена данными между абонентами в режиме реального времени.



Благодаря компьютеризированной системе управления и оборудования нового поколения время на развертывание и настройку техники связи сократилось в 2,5-3 раза, при этом дальность связи увеличилась более чем в 2 раза.



К мероприятиям, проходящим на горном полигоне Цабал, привлекались более 200 военных связистов, было задействовано около 40 единиц специальной военной техники, в т. ч. станции радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортера БТР-80, спутниковой связи «Ливень» на базе автомобиля Урал и радиорелейной связи «Л1» на базе вездехода «Камаз».

