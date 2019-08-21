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Светлана Даллакян: в избирательном округе №25, в селе Мачара, проголосовало 942 человека
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12:52, 25 Августа 2019
Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №25 (Мачара), Апсныпресс проинформировала председатель окружной избирательной комиссии Светлана Даллакян.
Как сообщила Даллакян, в избирательном округе №25 зарегистрировано 4 635 избирателей. Количество проголосовавших к 11:00 – 942 человека.
Даллакян отметила, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №25 (Мачара), Апсныпресс проинформировала председатель окружной избирательной комиссии Светлана Даллакян.
Как сообщила Даллакян, в избирательном округе №25 зарегистрировано 4 635 избирателей. Количество проголосовавших к 11:00 – 942 человека.
Даллакян отметила, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.
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