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Главная / Новости / Русская версия / Светлана Даллакян: в избирательном округе №25, в селе Мачара, проголосовало 942 человека

Светлана Даллакян: в избирательном округе №25, в селе Мачара, проголосовало 942 человека

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12:52, 25 Августа 2019
Светлана Даллакян: в избирательном округе №25, в селе Мачара, проголосовало 942 человека
Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.

Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №25 (Мачара), Апсныпресс проинформировала председатель окружной избирательной комиссии Светлана Даллакян.

Как сообщила Даллакян, в избирательном округе №25 зарегистрировано 4 635 избирателей. Количество проголосовавших к 11:00 – 942 человека.

Даллакян отметила, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.

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