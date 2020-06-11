Сухумскому государственному музыкальному училищу им. А. Чичба – 90 лет!

Коллектив музучилища поздравил министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба.







Сухум. 15 июня. Апсныпресс. Сухумскому государственному музыкальному училищу им. А. Чичба сегодня исполнилось 90 лет. Музучилище было создано в 1930 г. по инициативе Нестора Лакоба и стало первым музыкальным учебным заведением. Здесь собрались блестящие педагоги: первый директор училища – К. Ковач, А. Касторская-Каменская, М. А. Разумовская, В. А. Зиздо-Эмухвари, В. Д. Поляков, О. А. Димитриади, сестры Бубновы.







За время существования Сухумское музыкальное училище им. А. Чичба подготовило целую плеяду абхазских профессиональных музыкантов. Это – композиторы Алексей Чичба, Ражден Гумба, Баграт Багателия, Василий Царгуш, Леонид Чепелянский, Константин Ченгелия, Петр Петров, первые абхазские дирижеры – Лев Джергения, Анатолий Хагба, Вячеслав Айба, Нодар Чанба, Нора Аджинджал, первые абхазские оперные певцы – Людмила Логуа, Борис Амичба, Ардашил Авидзба, Жозефина Бумбуриди, первые абхазские музыковеды – Аида Ашхаруа, Мэри и Инна Хашба, а также такие звезды мирового исполнительского уровня, как Хибла Герзмава, Алиса Гицба и многие другие.







Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба поздравил коллектив училища с юбилеем.



В поздравительном адресе, в частности, говорится: «От имени Министерства культуры и от себя лично позвольте поздравить руководство и коллектив Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба с 90-летием со дня основания. Преданность профессии, передаваемая от поколения к поколению, от мастера к ученику, постоянное творческое развитие лучших традиций музыкальной культуры по праву стали отличительными чертами музыкального училища.







В этот знаменательный день желаю всему коллективу благополучия, вдохновения, неиссякаемой энергии и реализации всех запланированных проектов, а воспитанникам – новых творческих побед!»