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Сухумское представительство Детского фонда ООН предоставило столичному Управлению образования гуманитарную помощь для профилактики COVID-19 в детских садах

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17:00, 27 Июля 2020
Сухумское представительство Детского фонда ООН предоставило столичному Управлению образования гуманитарную помощь для профилактики COVID-19 в детских садах
Комплекты гуманитарной помощи были распределены среди дошкольных учреждений г. Сухум.

Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Сухумское представительство Детского фонда ООН ( ЮНИСЕФ) предоставило Управлению образования Администрации г. Сухум базовые комплекты средств и оборудования для профилактики COVID-19 в дошкольных учреждениях. 

Рассказывая о целях акции, специалист по образованию Сухумского представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рустам Аншба подчеркнул: «Сухумское представительство Детского фонда ООН решило оказать поддержку столичным детским садам базовыми комплектами  оборудования и средств защиты с целью профилактики COVID-19 в дошкольных учреждениях. Мы проконсультировались со специалистами в области медицины и образования и определили три базовых потребности для функционирования детских садов. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь поэтапно». 

Поблагодарив представителей Детского фонда ООН за оказанную помощь, начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил отметила: «Несмотря на то, что Администрация города уже обеспечила детские сады необходимыми средствами для профилактики COVID-19, ваша помощь не окажется лишней, она значительно облегчит обслуживание дошкольных учреждений».  

По словам Рустама Аншба, в комплект гуманитарной помощи входят бесконтактные электронные термометры, антибактериальное жидкое мыло, гипоаллергенные моющие средства для обработки поверхностей и помещений. Помощь оказана при финансовой поддержке британского правительства. 

Комплекты гуманитарной помощи были распределены среди дошкольных учреждений г. Сухум. 

Такие же комплекты гуманитарной помощи получат все районы Абхазии.



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