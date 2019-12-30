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Сухум и Новый Афон - самые популярные города для путешествий летом 2020 года

11
11:31, 4 Января 2020
Сухум и Новый Афон - самые популярные города для путешествий летом 2020 года
Дешевле всего отдыхать летом в Сухуме. 

Сухум. 4 января. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха ‪Tvil.ru‬ выявил города Абхазии и Беларуси, популярные для путешествий летом-2020.

Тройку самых популярных городов для летних путешествий составили Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Беларуси. 

По данным ‪Tvil.ru‬, туристы планируют поездки в города ближнего зарубежья летом-2020 на период ‪от 8 до 17‬ ночей и планируют потратить на аренду жилья от 2 до 2,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать летом в Сухуме. 

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период ‪с 1 июня по 31 августа 2020 года‬.

Тройка городов ближнего зарубежья, популярных для путешествий летом-2020:

1. Сухум – 2023,5 рублей / 17 ночей

2. Минск – 2357,6 рублей / 8 ночей

3. Новый Афон – 2250 рублей / 11 ночей

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.

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