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Сухум и Новый Афон - самые популярные города для путешествий летом 2020 года
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11:31, 4 Января 2020
Дешевле всего отдыхать летом в Сухуме.
Сухум. 4 января. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города Абхазии и Беларуси, популярные для путешествий летом-2020.
Тройку самых популярных городов для летних путешествий составили Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Беларуси.
По данным Tvil.ru, туристы планируют поездки в города ближнего зарубежья летом-2020 на период от 8 до 17 ночей и планируют потратить на аренду жилья от 2 до 2,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать летом в Сухуме.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Тройка городов ближнего зарубежья, популярных для путешествий летом-2020:
1. Сухум – 2023,5 рублей / 17 ночей
2. Минск – 2357,6 рублей / 8 ночей
3. Новый Афон – 2250 рублей / 11 ночей
* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.
Сухум. 4 января. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города Абхазии и Беларуси, популярные для путешествий летом-2020.
Тройку самых популярных городов для летних путешествий составили Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Беларуси.
По данным Tvil.ru, туристы планируют поездки в города ближнего зарубежья летом-2020 на период от 8 до 17 ночей и планируют потратить на аренду жилья от 2 до 2,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать летом в Сухуме.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Тройка городов ближнего зарубежья, популярных для путешествий летом-2020:
1. Сухум – 2023,5 рублей / 17 ночей
2. Минск – 2357,6 рублей / 8 ночей
3. Новый Афон – 2250 рублей / 11 ночей
* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.
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