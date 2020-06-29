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«Сухум-Банк» - о финансовых взаимоотношениях с «Абхазтоп»
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12:12, 2 Июля 2020
ООО КБ «Сухум-Банк» распространил заявление .
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. ООО КБ «Сухум-Банк» распространил заявление по поводу финансовых взаимоотношений с Госкомпанией «Абхазтоп».
В заявлении говорится: «Определением Арбитражного суда РА от 16.12.2019г. было утверждено мировое соглашение между КБ «Сухум-Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) и Государственным предприятием «Гудаутская нефтебаза» Государственной компании «Абхазтоп» по делу № 15/2019 г. по исковому заявлению КБ «Сухум –Банк» (ООО) к ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп» о возмещении убытков, причиненных неисполнением соглашения о реструктуризации кредита, в присутствии представителя Министерства экономики.
Согласно условиям, утвержденного Арбитражным судом РА мирового соглашения, ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп» признало исковые требования в части взыскания задолженности в размере 63 365 620 (шестьдесят три миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) рублей. Данное решение не было обжаловано в установленные сроки и вступило в законную силу.
16.12.2019г. Арбитражным судом Республики Абхазия был выдан исполнительный лист в целях принудительного исполнения вышеуказанного судебного акта, на основании которого 27.01.2020г. судебным исполнителем в порядке ст.31 Закона Республики Абхазия «Об исполнительном производстве» было вынесено Постановление № 2/03 о возбуждении исполнительного производства. 19.02.2020г. судебным исполнителем в порядке статей 71, 72, 82, 92, 97 Закона Республики Абхазия «Об исполнительном производстве» и на основании Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия № 134 от 14.09.2018г. «Об утверждении «Порядка организации и проведения продажи (реализации на торгах) имущества должника, арестованного во исполнение решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество» было вынесено Постановление о передаче арестованного имущества на торги, согласно которому было постановлено передать на реализацию на открытых торгах, проводимых в форме аукциона, в Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объект недвижимости: здания и сооружения имущественного комплекса ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп», расположенного по адресу с.Лыхны Гудаутского района. 17.06.2020 г. Арбитражным судом Республики Абхазия принято решение по делу АС-20/2020.
Арбитражный суд Республики Абхазия пришел к выводу о незаконности бездействия Госкомимущества, выразившегося в отказе принятия для последующей реализации имущественного комплекса «Гудаутская нефтебаза», что повлекло нарушение прав в сфере предпринимательской деятельности.
Арбитражный суд Республики Абхазия пришел к выводу о незаконности бездействия Госкомимущества, выразившегося в отказе принятия для последующей реализации имущественного комплекса «Гудаутская нефтебаза», что повлекло нарушение прав в сфере предпринимательской деятельности.
Порядок принудительного исполнения судебных актов регулируется Законом Республики Абхазия «Об исполнительном производстве». Согласно ст.2 данного закона, задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов. Согласно ст.4 данного закона, одними из основополагающих принципов исполнительного производства являются законность и своевременность совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.
Согласно ст. 6 Закона Республики Абхазия «Об исполнительном производстве», законные требования судебного исполнителя обязательны для всех государственных органов и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Республики Абхазия. В случае невыполнения законных требований судебного исполнителя, он применяет меры, предусмотренные данным законом. Невыполнение законных требований судебного исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным исполнителем функций по исполнению судебных актов, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Абхазия.
Таким образом, законность действий ООО КБ «Сухум-Банк» подтверждена вынесенными актами Арбитражного суда Республики Абхазия.
Государственная компания «Абхазтоп» не вправе говорить о том, что судебные акты вынесены исключительно на основе «ничтожных документов». Документы являются действующими, имеющими полноценную юридическую силу, они не признавались ничтожными или недействительными судом, и с подобными требованиями в суд ГК «Абхазтоп» не обращалась.
ООО КБ «Сухум-Банк» является кредитной организацией Абхазии, действующей на основании лицензии, выданной Банком Абхазии, и основывающей свою деятельность на строгом соблюдении действующего законодательства Республики Абхазия.
Государственная компания «Абхазтоп» нелицеприятно отзывается не только в адрес ООО КБ «Сухум-Банк» и Арбитражного суда Республики Абхазия, но и подрывает авторитет Службы судебных исполнителей Республики Абхазия, называя их действия «рейдерским захватом государственного имущества». При этом, ГП «Гудаутская нефтебаза» является подведомственным Государственной компании «Абхазтоп» предприятием и в обязанности госкомпании входил полный контроль за деятельностью подведомственного ей предприятия, поэтому Государственная компания «Абхазтоп» не может ссылаться на то, что не имела информации о деятельности ГП «Гудаутская нефтебаза».
Более того, ООО КБ «Сухум-Банк» имеет письмо Генерального директора ГК «Абхазтоп» исх. № 136 от 7 сентября 2015г., в котором говорится, что ГК «Абхазтоп» как вышестоящая организация дает согласие ГП «Гудаутская нефтебаза» для предоставления в обеспечение кредита имущественного комплекса нефтебазы.
Полученный государственным предприятием и выданный коммерческим банком кредит, не был возвращен своевременно, он не возвращен и до сегодняшнего дня, банк вынужден создавать резервы и нести убытки в связи с неисполнением обязательств должником, несмотря на то, что ООО КБ «Сухум-Банк» обладает всеми необходимыми судебными актами и актами судебных исполнителей. Государственная компания «Абхазтоп», подведомственное предприятие которой сполна использовало кредит банка, препятствует возврату кредита и выступает с голословными обвинениями и заявлениями.
ООО КБ «Сухум-Банк не претендует на передачу ему в собственность государственного имущества, а лишь последовательно и принципиально добивается возврата выданного кредита. ООО КБ «Сухум-Банк» предпримет все необходимые действия для возврата выданного кредита в полном объеме и в соответствии с принятыми судебными актами. При этом, просим руководство Государственной компании «Абхазтоп» воздержаться от необъективных, скоропалительных и вводящих в заблуждение аудиторию заявлений, подрывающих авторитет не только ООО КБ «Сухум-Банк», но и по большому счету самой Государственной компании «Абхазтоп»».
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