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Судебное заседание по кассационной жалобе экс-кандидата в Президенты перенесено на 9 января
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15:55, 18 Декабря 2019
Суд кассационной инстанции приступил к рассмотрению жалобы Алхаса Квициниа на решение Верховного суда по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центризбиркома об итогах выборов Президента РА.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба, 18 декабря приступил к рассмотрению кассационной жалобы представителя истца – кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на Решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента РА.
После объявления состава суда, представитель истца – адвокат Инга Габилаиа ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия, мотивировав заявленный отвод фактом истечения у Кварчия 31 октября 2019 года срока полномочий судьи.
Суд, рассмотрев данное заявление в совещательной комнате, определил: в удовлетворении заявления об отводе судьи Романа Кварчия отказать, аргументируя тем, что прекращенными полномочия судьи считаются только с момента вынесения соответствующего постановления Квалификационной коллегией судей Республики Абхазия, которое на данный момент отсутствует.
Далее, суд рассмотрел ходатайство представителя административного ответчика – ЦИК Республики Абхазия – Дмитрия Шамба об отложении судебного заседания на более поздний срок, ввиду необходимости времени для подготовки возражения на дополнения к основной кассационной жалобе представленные стороной истца позже.
Суд, совещаясь на месте, определил об отложении судебного заседания по кассационной жалобе на 9 января 2020 года.
(АП): Исполняющим обязанности председателя Верховного суда Республики Абхазия Омаром Берулава, в соответствии с требованиями Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», 10 декабря 2019 года в Квалификационную Коллегию судей РА направлено представление о прекращении полномочий судьи Верховного суда Абхазии Романа Кварчия.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба, 18 декабря приступил к рассмотрению кассационной жалобы представителя истца – кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на Решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента РА.
После объявления состава суда, представитель истца – адвокат Инга Габилаиа ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия, мотивировав заявленный отвод фактом истечения у Кварчия 31 октября 2019 года срока полномочий судьи.
Суд, рассмотрев данное заявление в совещательной комнате, определил: в удовлетворении заявления об отводе судьи Романа Кварчия отказать, аргументируя тем, что прекращенными полномочия судьи считаются только с момента вынесения соответствующего постановления Квалификационной коллегией судей Республики Абхазия, которое на данный момент отсутствует.
Далее, суд рассмотрел ходатайство представителя административного ответчика – ЦИК Республики Абхазия – Дмитрия Шамба об отложении судебного заседания на более поздний срок, ввиду необходимости времени для подготовки возражения на дополнения к основной кассационной жалобе представленные стороной истца позже.
Суд, совещаясь на месте, определил об отложении судебного заседания по кассационной жалобе на 9 января 2020 года.
(АП): Исполняющим обязанности председателя Верховного суда Республики Абхазия Омаром Берулава, в соответствии с требованиями Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», 10 декабря 2019 года в Квалификационную Коллегию судей РА направлено представление о прекращении полномочий судьи Верховного суда Абхазии Романа Кварчия.
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