Судьба солдата установлена: проект «Возвращение имени» продолжается

Международный военно-патриотический проект «Возвращение имени» продолжает разыскивать и рассказывать правду о судьбах солдат Великой Отечественной. О том, как ведется работа, что удалось сделать и о планах проекта Апсныпресс беседует с его автором и руководителем, членом общественного совета при Министерстве обороны РА Григорием Скворцовым.Цивилизованный мир отмечает в эти дни юбилей Победы над фашистской Германией, 75 лет назад уничтожением армии нацистов завершилась Великая Отечественная война. Но и после окончания войны мы не можем сказать, что эти страшные страницы истории закрыты, потому что без вести пропавшими остаются 4 000 000 воинов и столько же семей ничего не знают о судьбах своих пропавших родных. Международный военно-исторический проект «Возвращение имени» – это увековечение памяти о тех, кто стал узником немецкого фашизма, погиб в концлагерях для советских военнопленных.Семьи Абхазии немало пострадали от этой страшной войны, 55 000 сынов и дочерей стали участниками сражений, 8 000 пропали без вести. С 2015 года команда проекта работает над поиском тех, кто оказался в застенках фашистов. Волонтёры и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища смогли найти уже более 400 имён жителей нашей республики, ставших узниками концлагерей нацистов, таких как Собибор, Майданек, Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен и многих других в Германии, Польше, во Франции, в России. Сегодня эти лагеря стали 3,5 тысячами памятников и музейных комплексов. Благодаря работе военных курсантов, 200 семьям республики удалось вернуть потерянные когда-то имена их пропавших родных. Каждой из этих семей переданы уникальные документы времен войны о судьбах погибших.В мае 1942 года советское командование решило освободить часть Крыма, была проведена операция Керченско-Феодосийского десанта. Это единственное известное место на карте сражений той войны, где погибло или пропало без вести больше всего воинов Красной Армии из Абхазии. Точное число сейчас назвать вряд ли удастся, поскольку в результате кровопролитных сражений и отступления армии большая часть документов сгорела. Но известно, что там погибли более 220 000 человек, в плену оказались 170 000, еще тысячи пропали без вести. Керчь – это слово, которое до сих отзывается болью в сердцах многих абхазских семей. И этот вызов истории приняли на себя участники проекта – студенты филологического факультета Абхазского госуниверситета и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. После трудной и кропотливой работы, когда потребовалось проверить более 47 000 документов, удалось найти и сформировать первый список воинов, судьба которых установлена. Это 78 воинов из всех районов Абхазии. Причем, многие, например такие, как жители села Лыхны, воевали в одном подразделении и погибли в один день 15 мая 1942 года. Лишь единицы смогли спастись от огневого смерча врага, который уничтожал все на своем пути ради захвата территории Крыма с прицелом на Кавказ.Сейчас мы работаем над тем, чтобы найти всех родных этих героев. Среди них жители Гагры, Сухума, Гудауты, Гала, многих деревень и сёл нашей страны. Памятник в Крыму, который мы хотим поставить всем командирам и бойцам из Абхазии, воевавшим под Керчью в 1942 году, будет данью памяти тем, кто спасал нашу страну от страшного врага в то непростое время.Понимая, как важно помочь таким же семьям пропавших без вести, как в Абхазии, военные участники проекта из СВОКУ нашли и передали волонтерам из других стран более 8000 сведений об узниках фашизма. Наш проект проводится сегодня в Приднестровье, в Крыму, в Казахстане, в Киргизии, а так же в Сочи и в городах Краснодарского края. Готовятся стать участниками проекта активисты в Армении и в Калужской области.Многое, что делается в проекте является уникальным. И ради того, чтобы не потерять эти мгновения мы снимаем документальный фильм. Это трилогия под общим названием «Возвращение». Фильм первый «Возвращение имени» вышел в эфир в 2016 году, фильм второй «Поиск» снимается в настоящее время, фильм третий планируем снять и выпустить в 2020 году.За выполнение задач по поиску пропавших без вести и их семей лучшие курсанты СВОКУ и другие участники проекта награждены Министерством обороны Абхазии военными медалями «25 лет Победы» и «За боевое содружество». Благодарим за помощь в нашей работе и.о. министра обороны РА Мираба Кишмария, президента ТПП РА Тамилу Мерцхулава, депутата Народного Собрания – Парламента РА Тайфуна Ардзинба, главу старейшин Очамчырского района Аполлона Думава и многих других руководителей.Помня о том, что проект «Возвращение имени» существует до тех пор, пока нужен семьям пропавших воинов, мы каждой из них стараемся помочь по мере сил и возможностей.