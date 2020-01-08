Суд кассационной инстанции удовлетворил ходатайство об отводе судьи Романа Кварчия

Суд кассационной инстанции Верховного суда РА продолжает рассмотрение кассационной жалобы Алхаса Квициниа.



Сухум. 9 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. 9 января суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Темура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба приступил к рассмотрению по существу кассационной жалобы кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии РА об итогах выборов Президента Республики Абхазия.



Адвокат истца Инга Габилаиа заявила ходатайство об отводе судьи Романа Кварчия. Заявленный отвод адвокат мотивировала тем, что у последнего истек срок полномочий судьи и дальнейшее его пребывание в должности судьи напрямую зависит от Президента Республики Абхазия, который, в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О судебной власти» без объяснения причин может не внести его кандидатуру на рассмотрение Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия на новый срок полномочий. Данное обстоятельство по мнению представителя истца оказывает воздействие на позицию Романа Кварчия по делу, имеющему судьбоносное значение для страны.



При этом, представитель ответчика Дмитрий Шамба отметил, что подобное ходатайство можно предъявить любому судье, чей срок оканчивается до 2024 года, и таким образом «процесс затянется до бесконечности».



Представитель заинтересованного лица Рауля Хаджимба - Кристина Габелия также привела аргументы против отвода судьи. По ее словам, ходатайство подано по тем же основаниям, что и на прошлом слушании, что в соответствии не допускается законодательством.



Оснований для удовлетворения ходатайства не нашла и Прокуратура.

Тем не менее, заявление представителя истца - адвоката Инги Габилаиа об отводе от участия в административном деле судьи Романа Кварчия, ввиду его личной заинтересованности в исходе дела, удовлетворено при равном количестве голосов, поданных за и против отвода.



Согласно оглашенному определению за отвод судьи голосовала Лия Адлейба, а против - Темур Тарба.

В соответствии с частью 3 статьи 43 Кодекса РА «Об административном судопроизводстве», отвод разрешается в совещательной комнате без участия судьи, которому заявлен отвод. При равном количестве голосов, поданных за и против отвода, отвод считается удовлетворённым.



В соответствии с требованиями Кодекса Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве», отведенный судья подлежит замене, после чего судебное разбирательство производится с самого начала и должно быть рассмотрено в срок не превышающий 2-х месяцев.



Дата и время очередного заседания будут объявлены позже.

