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Студенты АГУ прошли практику в Турции и Великобритании

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11:16, 22 Августа 2019
Студенты АГУ прошли практику в Турции и Великобритании
В Абхазском государственном университете состоялась пресс-конференция студентов по итогам учебно-образовательной поездки в Великобританию, в Оксфордский университет и в Турцию.  

Сухум. 22 августа. Апсныпресс. В конференц-зале Абхазского государственного университета на пресс-конференции студенты, организаторы и представители исторического факультета рассказали об итогах учебно-образовательной поездки в Великобританию и Турцию.

По словам заведующей отделения международных отношений исторического факультета Эсмы Гургулия, в этом году ежегодная практика студентов проходила в Турции и в Великобритании, в Оксфордском университете. «Целью практики в Турции было изучение турецкого языка и историко-культурного наследия страны, а также сотрудничество с соотечественниками, с нашей диаспорой», – сказала она.

Преподаватель исторического факультета Мадина Чедия рассказала о практике в Оксфордском университете, о презентациях абхазских студентов, о посещении лекций.

При этом студентка отделения международных отношений Лика Касландзия отметила, что хотя поездка в Оксфорд далась сложно, она оказалась очень важна для развития студентов. На практике в университете студентов встречали соотечественники – преподаватель геополитики в Оксфорде Наур Абгаджава, преподаватель Рустам Аншба, в это же время с официальным визитом в Оксфорд прибыл министр экономики РА Адгур Ардзинба.

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