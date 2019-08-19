12:18, 22 Августа 2019 69
11:16, 22 Августа 2019 105
16:26, 21 Августа 2019 517
16:17, 21 Августа 2019 270
14:36, 21 Августа 2019 1240
13:39, 21 Августа 2019 506
12:23, 21 Августа 2019 519
12:11, 21 Августа 2019 439
15:45, 20 Августа 2019 387
15:06, 20 Августа 2019 579
13:58, 20 Августа 2019 552
11:43, 20 Августа 2019 380
19:39, 19 Августа 2019 869
17:32, 19 Августа 2019 1349
15:45, 19 Августа 2019 954
15:29, 19 Августа 2019 482
14:58, 19 Августа 2019 316
12:41, 19 Августа 2019 370
17:17, 18 Августа 2019 1263
20:05, 16 Августа 2019 1215
17:37, 16 Августа 2019 1007
17:11, 16 Августа 2019 730
15:35, 16 Августа 2019 495
12:22, 16 Августа 2019 656
16:02, 15 Августа 2019 1097
Популярное
19.08.2019 1349
18.08.2019 1263
21.08.2019 1244
16.08.2019 1215
15.08.2019 1097
16.08.2019 1007
19.08.2019 954
19.08.2019 869
15.08.2019 846
15.08.2019 819
Студенты АГУ прошли практику в Турции и Великобритании
24
11:16, 22 Августа 2019
В Абхазском государственном университете состоялась пресс-конференция студентов по итогам учебно-образовательной поездки в Великобританию, в Оксфордский университет и в Турцию.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. В конференц-зале Абхазского государственного университета на пресс-конференции студенты, организаторы и представители исторического факультета рассказали об итогах учебно-образовательной поездки в Великобританию и Турцию.
По словам заведующей отделения международных отношений исторического факультета Эсмы Гургулия, в этом году ежегодная практика студентов проходила в Турции и в Великобритании, в Оксфордском университете. «Целью практики в Турции было изучение турецкого языка и историко-культурного наследия страны, а также сотрудничество с соотечественниками, с нашей диаспорой», – сказала она.
Преподаватель исторического факультета Мадина Чедия рассказала о практике в Оксфордском университете, о презентациях абхазских студентов, о посещении лекций.
При этом студентка отделения международных отношений Лика Касландзия отметила, что хотя поездка в Оксфорд далась сложно, она оказалась очень важна для развития студентов. На практике в университете студентов встречали соотечественники – преподаватель геополитики в Оксфорде Наур Абгаджава, преподаватель Рустам Аншба, в это же время с официальным визитом в Оксфорд прибыл министр экономики РА Адгур Ардзинба.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. В конференц-зале Абхазского государственного университета на пресс-конференции студенты, организаторы и представители исторического факультета рассказали об итогах учебно-образовательной поездки в Великобританию и Турцию.
По словам заведующей отделения международных отношений исторического факультета Эсмы Гургулия, в этом году ежегодная практика студентов проходила в Турции и в Великобритании, в Оксфордском университете. «Целью практики в Турции было изучение турецкого языка и историко-культурного наследия страны, а также сотрудничество с соотечественниками, с нашей диаспорой», – сказала она.
Преподаватель исторического факультета Мадина Чедия рассказала о практике в Оксфордском университете, о презентациях абхазских студентов, о посещении лекций.
При этом студентка отделения международных отношений Лика Касландзия отметила, что хотя поездка в Оксфорд далась сложно, она оказалась очень важна для развития студентов. На практике в университете студентов встречали соотечественники – преподаватель геополитики в Оксфорде Наур Абгаджава, преподаватель Рустам Аншба, в это же время с официальным визитом в Оксфорд прибыл министр экономики РА Адгур Ардзинба.
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.