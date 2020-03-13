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Строка «против всех» закреплена в избирательных бюллетенях

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13:43, 13 Марта 2020
Строка «против всех» закреплена в избирательных бюллетенях
Соответствующие изменения приняты парламентариями.

Сухум. 13 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты приняли законопроект о внесении изменений в Конституционный закон РА «О выборах Президента Республики Абхазия».

Документ представил член парламентского Комитета по государственно-правовой политике Батал Табагуа. По его информации, в законопроекте предложено статью 16 Закона «О выборах Президента РА» после части 3 дополнить частью 4 следующего содержания: «В избирательном бюллетене в конце перечня кандидатов помещается строка «Против всех кандидатов» с расположенным справа от нее полем для голосования». 

Постоянный представитель Президента РА в Парламенте Дмитрий Шамба пояснил изменения: «Необходимость включения данной поправки вызвана тем, что в 2019 был изменён способ голосования «против всех». На прошедших выборах эта графа включалась решением ЦИКа, основываясь на 17, 18 статьях Закона. Сейчас необходимо устранить технический пробел и внести изменения в данную статью».

При этом Шамба отметил: «Если сегодня законопроект будет принят в окончательном чтении, то завтра планируется заседание ЦИК, потому что с 15 марта необходимо приступить к изготовлению избирательных бюллетеней».

По итогам голосования, законопроект был принят во втором и окончательном чтениях.

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