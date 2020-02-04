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Сторонники принятия 20-й статьи Конвенции ООН собрались у стен Парламента Абхазии
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14:39, 4 Февраля 2020
Митингующие объявили, что акция бессрочная.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На площади, у стен Народного Собрания – Парламента Абхазии, собралась инициативная группа сторонников принятия закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».
Участники акции установили палатки и объявили, что акция продлится до тех пор, пока парламентарии не проголосуют за принятие законопроекта. «Мы не уйдем отсюда, пока не будет принят закон, даже если на это потребуется месяц или два. 20 статья ООН необходима нашей стране», - сказал представитель митингующих Джансух Адлейба.
Тем не менее, как отмечает в статье «Особенности национальной борьбы с коррупцией» Изида Чаниа: «Многие депутаты приводят весомые аргументы, связанные с невозможностью реализации данного закона в нынешних условиях. Они говорят об отсутствии системы оценки имущества и персонального налогового учета, банковской тайне. Специалисты обращают внимание на то, что без проведения глобальной налоговой реформы, которая позволит использовать современные технологии контроля и учета, и без всеобщего декларирования эта красивая идея может превратиться в формальность».
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На площади, у стен Народного Собрания – Парламента Абхазии, собралась инициативная группа сторонников принятия закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».
Участники акции установили палатки и объявили, что акция продлится до тех пор, пока парламентарии не проголосуют за принятие законопроекта. «Мы не уйдем отсюда, пока не будет принят закон, даже если на это потребуется месяц или два. 20 статья ООН необходима нашей стране», - сказал представитель митингующих Джансух Адлейба.
Тем не менее, как отмечает в статье «Особенности национальной борьбы с коррупцией» Изида Чаниа: «Многие депутаты приводят весомые аргументы, связанные с невозможностью реализации данного закона в нынешних условиях. Они говорят об отсутствии системы оценки имущества и персонального налогового учета, банковской тайне. Специалисты обращают внимание на то, что без проведения глобальной налоговой реформы, которая позволит использовать современные технологии контроля и учета, и без всеобщего декларирования эта красивая идея может превратиться в формальность».
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